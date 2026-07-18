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18 июля 2026 в 00:27

В Минобороны обсудили оптимизацию новаторской деятельности в ВС РФ

Евкуров доложил о работе по совершенствованию новаторской деятельности в ВС РФ

Здание Минобороны РФ Здание Минобороны РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров на заседании коллегии военного ведомства представил доклад о модернизации изобретательской и инновационной деятельности в армии. Он отметил, что активное внедрение разработок позволяет повышать эффективность подготовки личного состава и выполнения боевых задач, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Работа по оптимизации новаторской деятельности в войсках ведется на системной основе. В нее вовлечены как научные подразделения, так и непосредственные исполнители на местах.

Более 2 тыс. промышленных образцов уже внедрено в эксплуатацию, что позволило значительно повысить эффективность обучения военнослужащих и выполнения боевых задач, — сказал Евкуров.

До этого стало известно, что в России подготовили более 140 тыс. военнослужащих в полках резерва. Евкуров рассказывал в ходе заседания коллегии Минобороны России, что солдат обучали рабочие группы и инструкторы. Итоги мероприятия опубликовали на сайте ведомства.

Ранее замминистра обороны Дмитрий Щербинин рассказал о необходимости цифровой трансформации армии для военного превосходства России через ИИ. По его словам, вооруженные силы должны удержать преимущество в современных и прогнозируемых конфликтах.

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