Спасаемся от остеохондроза: симптомы, кто в группе риска. Ликбез врача

Остеохондроз позвоночника — это хроническое прогрессирующее дегенеративно-дистрофическое заболевание. Оно поражает прежде всего межпозвонковые диски, а затем и другие структуры позвоночного сегмента — суставы, связки и мышцы. NEWS.ru поговорил с терапевтом Видновской больницы Минздрава Подмосковья Заремой Тен и выяснил, как предотвратить остеохондроз и что делать, если диагноз уже поставлен.
Что такое остеохондроз
С возрастом у человека под влиянием нагрузок и других факторов межпозвонковый диск теряет воду и эластичность (дегидратация), фиброзное кольцо трескается и истончается. Диск уплощается и теряет высоту, что приводит к уменьшению расстояния между позвонками, нестабильности позвоночного сегмента, компрессии (сдавлению) нервных корешков, выходящих из спинного мозга, а также к развитию реактивных изменений в соседних позвонках (костные разрастания — остеофиты), суставах (спондилоартроз) и связках. Остеохондроз может поражать любой отдел позвоночника.
Какие основные симптомы остеохондроза
Главный симптом остеохондроза — боль. Она бывает:
- Локальная (цервикалгия, торакалгия, люмбалгия) — ноющая, глубокая, постоянная боль в пораженном отделе позвоночника, усиливающаяся при движении, нагрузке, длительном статическом положении (сидя, стоя).
- Корешковая (радикулопатия) — острая, стреляющая, жгучая боль по ходу сдавленного нерва (в руку, лопатку, грудную клетку и ногу). Часто сопровождается онемением, покалыванием и слабостью в соответствующей конечности. Примеры: ишиас (пояснично-крестцовый радикулит) и шейно-плечевой радикулит.
- Отраженная (рефлекторная) — боль ощущается не в позвоночнике, а в отдаленных зонах (голова, сердце, органы брюшной полости), имитируя другие заболевания.
При остеохондрозе также происходит ограничение подвижности: скованность в позвоночнике и уменьшение амплитуды движений (трудно наклониться, повернуть голову).
Кроме того, при этом заболевании наблюдаются выраженные неврологические проявления, которые возникают при сдавлении нервов или сосудов:
- чувствительные — онемение, покалывание, «ползание мурашек» (парестезии), снижение чувствительности в зоне иннервации пораженного корешка;
- двигательные — слабость в определенных группах мышц руки или ноги, снижение рефлексов.
Кому угрожает остеохондроз в первую очередь
В зоне риска находятся:
- Люди с «сидячими» профессиями: офисные работники, водители, программисты (испытывают длительные статические нагрузки на позвоночник, часто в нефизиологичных позах).
- Работники физического труда: грузчики, строители, спортсмены-тяжелоатлеты (чрезмерные, неправильно распределенные осевые нагрузки, рывковые движения).
- Люди с избыточной массой тела и ожирением — повышенная постоянная нагрузка на позвоночник, особенно на поясничный отдел.
- Люди с нарушением осанки и плоскостопием. Сколиоз, кифоз, сутулость, уплощение сводов стопы ведут к неправильному распределению нагрузки на позвоночник.
- Люди с травмами позвоночника любой давности.
Чем опасен остеохондроз
Игнорирование симптомов и отсутствие адекватного лечения остеохондроза ведут к прогрессированию дегенерации и развитию серьезных осложнений:
- Протрузия и грыжа межпозвонкового диска — выпячивание или выпадение пульпозного ядра через разрыв фиброзного кольца. Значительно усиливает болевой синдром и неврологическую симптоматику из-за прямого давления на нервные корешки или спинной мозг.
- Спондилоартроз (фасеточный синдром) — артроз межпозвонковых (фасеточных) суставов, источник сильной локальной и отраженной боли.
- Спондилез — образование крупных краевых костных разрастаний (остеофиты) на телах позвонков, которые могут травмировать окружающие структуры (нервы, сосуды, связки).
- Стеноз позвоночного канала — патологическое сужение канала, в котором проходят спинной мозг и нервные корешки, вызванное грыжей, остеофитами, утолщенными связками. Приводит к миелопатии (сдавление спинного мозга) или радикулопатии, проявляясь слабостью, онемением в конечностях, нарушением функции тазовых органов (в тяжелых случаях).
- Стойкий болевой синдром — хронизация боли, формирование «болевой памяти», значительно снижающие качество жизни.
- Устойчивые неврологические дефициты — слабость и атрофия мышц, стойкое онемение, нарушения рефлексов.
- Выраженное ограничение подвижности позвоночника — анкилозирование (тугоподвижность) сегментов.
- Синдром позвоночной артерии (при шейном остеохондрозе) — стойкое нарушение кровоснабжения задних отделов мозга из-за сдавления артерии, приводящее к сильным головным болям, головокружениям, зрительным и слуховым расстройствам, вплоть до транзиторных ишемических атак.
- Вторичные психоэмоциональные нарушения — депрессия, тревожность, астения на фоне хронической боли и ограничений.
Как предотвратить остеохондроз
Существует несколько методов, позволяющих предотвратить остеохондроз:
- Формирование и укрепление мышечного корсета.
- Регулярная физическая активность — основа профилактики. Выбирайте виды спорта, не перегружающие позвоночник осевыми ударами: плавание (идеально), скандинавская ходьба, пилатес, йога (с осторожностью и под руководством знающего инструктора), аквааэробика, велосипед/велотренажер с правильной настройкой.
- Лечебная физкультура — самый целенаправленный метод. Комплекс должен подбираться индивидуально врачом ЛФК или реабилитологом с учетом состояния позвоночника. Основной акцент делается на укрепление и растяжение мышц шеи, спины и брюшного пресса.
- При остеохондрозе важны коррекция осанки и походки. Контролируйте себя, периодически проверяйте положение тела перед зеркалом или у стеночки. Плечи развернуты, лопатки слегка сведены, подбородок параллельно полу, живот подтянут, вес равномерно на обе стопы.
- Носите правильную обувь. Она должна быть удобной, с супинатором или ортопедическими стельками, особенно при плоскостопии, каблук устойчивый, не выше четырех-пяти сантиметров.
- Избегайте переохлаждений и травм, так как холод провоцирует мышечный спазм. Будьте осторожны в гололед, при занятиях спортом используйте защиту и разминку.
- Откажитесь от курения — это способствует улучшению микроциркуляции крови, в том числе в тканях позвоночника.
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