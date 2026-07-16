Завариваю манку кипятком и мешаю с творогом — запеканка «Нежность» в духовке: воздушная, влажная, с золотистой корочкой. Благодаря кипятку манка набухает и становится невидимой, превращаясь в кремовую основу, которая делает запеканку лёгкой, как суфле. Она поднимается ровной шапкой, внутри — маслянистая, тающая текстура, а сверху — тонкая румяная корочка, которая хрустит при надкусывании.

Для приготовления вам понадобится: 500 г сухого творога (5–9%), 100 г манной крупы, 200 мл кипятка, 3 яйца, 100 г сахара, щепотка соли, ванильный сахар, сливочное масло для формы. Манку залейте кипятком, перемешайте и оставьте на 10 минут. Творог протрите через сито (или разомните вилкой), добавьте яйца, сахар, ваниль, соль и набухшую манку — хорошо перемешайте до однородности. Форму смажьте маслом, выложите массу, разровняйте. Выпекайте при 180°C 40–45 минут до румяной корочки. Подавайте тёплой со сметаной, мёдом или ягодами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту запеканку — дети просили добавки, муж сказал, что лучше, чем в ресторане. Я добавила изюм и цедру лимона, а вместо сахара взяла мёд. Кстати, творог лучше брать не влажный. Находка, а не рецепт!