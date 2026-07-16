Психотерапевт перечислила признаки выгорания при поступлении в вуз

Апатия, навязчивые тревожные мысли, снижение мотивации и нарушения сна могут указывать на эмоциональное выгорание на фоне подготовки к поступлению в вуз, заявила в беседе с Lenta.ru психотерапевт Ирина Крашкина. Она отметила, что внезапные изменения в поведении и вспышки агрессии — тоже тревожные признаки.

Опасным симптомом является когнитивное сужение, когда подросток зацикливается на мысли: «Не поступлю на бюджет — жизнь кончена, я неудачник». Логика и аргументы здесь не работают, а психика находится в туннеле. Кроме того, апатию и неспособность заставить себя открыть учебник родители часто путают с ленью, хотя на самом деле это признак выгорания, — подчеркнула Крашкина.

Еще одним тревожным сигналом служит соматизация тревоги, когда напряжение проявляется на физическом уровне, пояснила врач. Она отметила, что родителей часто раздражают внезапные боли в животе, тошнота перед занятиями с репетитором, головные боли или обострения кожных заболеваний у детей. Однако это не симуляция, а признак того, что вегетативная нервная система работает на пределе.

Ранее психолог Алексей Шестаков заявил, что потеря интереса к хобби, отказ от общения и домашняя самоизоляция, а также вспышки агрессии могут указывать на скрытую депрессию. Он добавил, что если человек резко изменился в поведении, то это тоже тревожный признак.