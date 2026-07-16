Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 11:28

Психотерапевт перечислила признаки выгорания при поступлении в вуз

Врач Крашкина: апатия может указывать на выгорание из-за поступления в вуз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Апатия, навязчивые тревожные мысли, снижение мотивации и нарушения сна могут указывать на эмоциональное выгорание на фоне подготовки к поступлению в вуз, заявила в беседе с Lenta.ru психотерапевт Ирина Крашкина. Она отметила, что внезапные изменения в поведении и вспышки агрессии — тоже тревожные признаки.

Опасным симптомом является когнитивное сужение, когда подросток зацикливается на мысли: «Не поступлю на бюджет — жизнь кончена, я неудачник». Логика и аргументы здесь не работают, а психика находится в туннеле. Кроме того, апатию и неспособность заставить себя открыть учебник родители часто путают с ленью, хотя на самом деле это признак выгорания, — подчеркнула Крашкина.

Еще одним тревожным сигналом служит соматизация тревоги, когда напряжение проявляется на физическом уровне, пояснила врач. Она отметила, что родителей часто раздражают внезапные боли в животе, тошнота перед занятиями с репетитором, головные боли или обострения кожных заболеваний у детей. Однако это не симуляция, а признак того, что вегетативная нервная система работает на пределе.

Ранее психолог Алексей Шестаков заявил, что потеря интереса к хобби, отказ от общения и домашняя самоизоляция, а также вспышки агрессии могут указывать на скрытую депрессию. Он добавил, что если человек резко изменился в поведении, то это тоже тревожный признак.

Общество
абитуриенты
психологи
расстройства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России ударили по местам хранения беспилотников ВСУ дальнего действия
Евросоюз нарастил импорт газа из России до максимума с начала 2025 года
В Минобороны раскрыли успехи работы ПВО за сутки
В Армении по ошибке задержали тезку известного хакера
Россиянам напомнили, какие продукты не содержат углеводов
Военный эксперт ответил, чем чревата частая смена руководства на Украине
Пенсионер из Константиновки спас двух раненных бойцов СВО
ФСБ ликвидировала сеть мошенников в Крыму
Генеалог объяснила, почему зумеры стали в семь раз чаще изучать свои корни
Иностранец попытался вывезти из России чемодан с монетами XIX века
Сын умершего Смирнова вспомнил о его большой любви к кошкам
Российский юрист стал жертвой путаницы с хакером-тезкой
«Серьезное расширение»: стало известно об успехах ВС РФ у Константиновки
На Украине назначили нового премьер-министра
Магнитные бури сегодня, 16 июля: что будет завтра, мигрени, головокружение
В Варшаве открыли выставку об украденных российских сокровищах
Пьяный мужчина с боевым карабином устроил забег по подъезду
Пришел «сентябрь»? Ледяные ночи и новые ливни: прогноз погоды в Москве
Тренер ответил, сколько шагов на самом деле нужно делать для здоровья
Российские фигуристы получили нейтральный статус от ISU
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.