Что приготовить из молочных кабачков: 5 рецептов из молодых плодов

Молочные кабачки — это совсем молоденькие плоды, которые только начали наливаться. У них тонкая, почти прозрачная кожица, которую не нужно счищать, мелкие семена, которых почти не видно, и невероятно нежная, сочная мякоть. Их можно есть даже сырыми. Но если вы все же хотите их приготовить, мы собрали пять самых удачных рецептов. Быстро, просто и очень вкусно.

Рецепт № 1: жареные кабачки с чесноком — классика на все времена

Это самый простой способ. Молочные кабачки для жарки подходят идеально — они нежные, быстро пропекаются и дают минимум жидкости.

Нарежьте 2–3 молодых кабачка кружками толщиной 1–1,5 см. Посолите, оставьте на 10 минут, затем обсушите бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Обваляйте каждый кружок в муке и обжарьте на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до золотистой корочки с обеих сторон. Пока кабачки жарятся, приготовьте чесночную заливку: соедините мелко рубленый укроп, пропущенный через чеснокодавку чеснок, немного воды, уксуса и соли. Готовые горячие кружочки выложите в миску и полейте этой ароматной смесью. Дайте постоять 15–20 минут — и можно подавать.

Совет: масло в сковороде должно быть хорошо разогрето, а кабачки не должны лежать слишком плотно — иначе они начнут тушиться, а не жариться.

Как готовить молодые кабачки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт № 2: кабачки в омлете, запеченные в духовке

Этот рецепт из категории «все смешал и отправил в духовку». Идеально для обеда или легкого ужина.

Возьмите 2 молочных кабачка, нарежьте тонкими кружочками. Выложите их слегка внахлест в жаропрочную форму — можно в несколько слоев. Приготовьте заливку: взбейте 3 яйца с 100 г сметаны, добавьте соль по вкусу. Залейте кабачки омлетной смесью, сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте в духовке при 220°С около 20 минут. Получается очень сочно, нежно и сытно. Кстати, таким способом можно запекать любые овощи.

Рецепт № 3: быстрые маринованные кабачки в пакете — закуска за 2 часа

Этот рецепт напоминает малосольные огурцы, но готовится еще быстрее. Отличный вариант для пикника или когда гости уже на пороге.

500 г молодых кабачков нарежьте тонкими кружками. Сложите в плотный полиэтиленовый пакет, добавьте 2–3 измельченных зубчика чеснока, мелко рубленный укроп, 0,5 столовой ложки соли, 0,5 чайной ложки сахара и столовую ложку уксуса 9%. Пакет плотно завяжите и хорошо потрясите, чтобы маринад распределился равномерно. Оставьте на столе на 2–3 часа — можно пробовать. Но лучше убрать в холодильник на ночь — вкус станет еще насыщеннее. Подавайте с отварной молодой картошечкой.

Маринованные кабачки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 4: кабачки с сыром и чесноком в аэрогриле — хрустящая корочка

Если у вас есть аэрогриль, молодые кабачки превращаются в идеальную закуску за 15 минут.

2 молодых кабачка нарежьте кружками толщиной около 1 см. В подходящей емкости соедините их с оливковым маслом, пропущенным через чеснокодавку чесноком, солью, перцем и сушеным орегано. Выложите кабачки в корзину аэрогриля в один слой. Готовьте при 190°С 8 минут. Затем посыпьте тертым сыром и готовьте еще 4–5 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавайте сразу, посыпав свежей петрушкой.

Рецепт № 5: салат из сырых молодых кабачков — без термической обработки

Молочные кабачки настолько нежные, что их можно есть сырыми — в салатах они хрустят и сохраняют максимум витаминов.

Нарежьте 1–2 молодых кабачка тонкими кружочками или натрите на терке. Добавьте нарезанные помидоры, огурцы и болгарский перец. Заправьте смесью подсолнечного масла, уксуса, соли и перца. Посыпьте рубленой кинзой или другой зеленью. Перемешайте — и салат готов. Легкий, свежий, идеально подходит к мясу с мангала.

Что еще можно приготовить из молодых кабачков

Список блюд из молочных кабачков почти бесконечен. Их добавляют в оладьи с зеленью и брынзой, тушат с овощами в рагу, готовят из них крем-супы и запеканки. А если кабачков очень много, можно сделать маринованные заготовки на зиму — в кисло-сладком маринаде с яблочным уксусом и пряностями они получаются пикантными и хрустящими.

Оладьи из кабачков Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главные советы по работе с молодыми кабачками

Такие плоды не нужно чистить — кожица у них тонкая и нежная, а в ней содержатся витамины. Достаточно хорошо вымыть, обрезать плодоножку и место, где крепился цветок. Из-за того, что семян почти нет, мякоть остается плотной и не разваливается при готовке.

И помните: молодые кабачки готовятся очень быстро. На сковороде — 3–4 минуты с каждой стороны, в духовке — 20 минут, в аэрогриле — и того меньше. Главное — не передержать.

3 салата с кабачками на зиму собрали в отдельной подборке.