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06 июля 2026 в 06:45

Лучшие салаты с кабачками на зиму — 3 вкусных и простых рецепта

Рецепты салатов с кабачками на зиму Рецепты салатов с кабачками на зиму Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Кабачки — один из самых благодарных овощей для заготовок. Их много, они недорогие, а еще из них получаются отличные салаты, которые зимой напоминают о лете. Главное — выбрать молодые плоды и не переварить. В этой подборке поделились тремя проверенными рецептами. Подобные салаты получаются ароматными, с приятной кислинкой и хорошо сочетаются с мясом, картошкой и просто с хлебом.

Рецепт № 1. Корейский салат из кабачков — острый и ароматный

Возьмите 1 кг молодых кабачков, натрите на корейской терке или нарежьте тонкой соломкой. Посолите 1 ч. л. соли, перемешайте и оставьте на 20 минут, затем слегка отожмите. Добавьте 1 морковь, натертую соломкой, 1 красный болгарский перец полосками, 4–5 зубчиков чеснока через пресс и 1 небольшой острый перец (по желанию). Заправьте 2 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. уксуса 9%, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. молотой паприки и 0,5 ч. л. молотого кориандра. Хорошо перемешайте, разложите по стерилизованным банкам, стерилизуйте 10–12 минут и закатайте.

Салат выходит ярким, с характерной корейской остротой и хрустом.

  • Совет: для более насыщенного вкуса дайте салату настояться в банках хотя бы неделю.

Рецепт № 2. Кабачковый салат с перцем и морковью — сладковатый и сочный

Нарежьте 1 кг кабачков брусочками, 2 моркови тонкими кружочками и 2 болгарских перца полосками. На дно банок положите по веточке укропа и 2 зубчика чеснока. Плотно уложите овощи. В кастрюле вскипятите 1 л воды с 1,5 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара и 80 мл уксуса 9%. Залейте кипящим маринадом банки, стерилизуйте 12 минут и закатайте.

Салат получается разноцветным, сладковато-кислым и очень ароматным.

  • Совет: добавьте в каждую банку по небольшому кусочку корня хрена — овощи будут еще более хрустящими и сохранятся дольше.

Лучшие салаты с кабачками на зиму Лучшие салаты с кабачками на зиму Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3. Салат из кабачков с чесноком и зеленью

Нарежьте 1,2 кг кабачков кружочками толщиной 5–6 мм. На дно литровых банок положите по зонтику укропа, 3–4 зубчика чеснока и 4–5 горошин черного перца. Плотно уложите кабачки. Рассол: 1 л воды, 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 100 мл уксуса 9%. Залейте кипящим маринадом, стерилизуйте 10–12 минут и закатайте.

Салат выходит очень хрустящим, с ярким чесночным ароматом и приятной кислинкой.

  • Совет: молодые кабачки можно не очищать — кожица добавляет полезной клетчатки, а еще салат с такими плодами выглядит красиво.

Советы: как приготовить идеальные салаты с кабачками на зиму

Чтобы приготовить идеальный салат из кабачков на зиму, выбирайте молодые плоды длиной до 15 см с тонкой кожицей. Нарезайте овощи одинаковыми кусочками, не жалейте растительного масла для заливки и строго соблюдайте пропорции уксуса (обычно 1 ст. л. 9% уксуса на 0,5 л банку), чтобы заготовки не испортились

  • Банки и крышки обязательно стерилизуйте.

  • Рассол готовьте с небольшим запасом. Лучше больше, чем меньше.

  • После закатки переверните банки и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном темном месте.

Такие салаты отлично сочетаются с картошкой, мясом, шашлыком и просто как самостоятельная закуска. Чтобы разнообразить вкус, можно добавить цветную капусту, патиссоны или зеленые помидоры.

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