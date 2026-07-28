Из кабачков и яиц делаю запеканку «Волнушка» — вкусный летний рецепт, и ничего лишнего

Из кабачков и яиц делаю запеканку «Волнушка» — вкусный летний рецепт, и ничего лишнего

Летом кабачки становятся главным продуктом на кухне, но жарить их каждый раз совсем не хочется. Эта запеканка получается легкой, сочной и очень красивой: тонкие ленты кабачков складываются волнами, пропитываются нежной яичной заливкой, а сверху покрываются расплавленным сыром и кружочками сочных помидоров.

Такое блюдо подойдет и для семейного ужина, и для легкого обеда.

Для приготовления понадобится: 2–3 средних кабачка, 4–5 яиц, 100 мл молока, 2 помидора, 100–150 г феты, моцареллы или любого твердого сыра, 1–2 ст. л. растительного масла, соль, приправа для овощей, сушеная зелень и орегано по вкусу.

Форму для запекания слегка смажьте маслом. Кабачки при помощи овощечистки нарежьте длинными тонкими лентами и уложите в форму красивыми волнами. Посыпьте солью, приправой и сушеной зеленью. Яйца слегка взбейте с молоком и небольшим количеством соли, затем равномерно залейте кабачки.

Сверху раскрошите фету или распределите натертый сыр, добавьте кружочки помидоров и посыпьте орегано. Запекайте при 180 градусах 25–30 минут, пока заливка полностью не схватится, а сыр не станет золотистым. Подавайте блюдо горячим, пока сыр остается тягучим, а кабачки — особенно нежными.

Личный опыт

Эта запеканка нравится мне тем, что кабачки сохраняют сочность и не превращаются в кашу. Иногда добавляю немного свежего базилика перед подачей — он отлично сочетается с помидорами и делает вкус еще ярче.