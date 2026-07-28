Никакой больше шарлотки, пеку «Уютный» с яблоками, крошкой и абрикосовым джемом: вкуснота — не передать словами

Никакой больше шарлотки, пеку «Уютный» с яблоками, крошкой и абрикосовым джемом: вкуснота — не передать словами

Когда хочется домашней выпечки к чаю, совсем не обязательно готовить привычную шарлотку. Этот пирог получается намного интереснее: нежное сметанное тесто, сочные яблоки, ароматная хрустящая крошка и тонкий слой абрикосового джема сверху превращают простые продукты в по-настоящему уютный десерт.

Он остается мягким даже на следующий день, а легкий фруктовый аромат делает его еще аппетитнее.

Для приготовления понадобится: 3 яблока, 220 г муки, 2 яйца, 160 г сметаны, 80 г сливочного масла, 120 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 0,5 ч. л. молотой корицы, 1 ст. л. абрикосового джема. Для крошки смешайте 40 г муки, 25 г сахара и 30 г холодного сливочного масла до образования мелкой крошки.

Яйца взбейте с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышности, добавьте сметану и растопленное масло, затем вмешайте муку с разрыхлителем. Одно яблоко нарежьте небольшими кубиками и соедините с тестом.

Переложите массу в форму диаметром около 22 см, сверху красиво разложите тонкие дольки оставшихся яблок, посыпьте корицей и приготовленной крошкой. Выпекайте пирог при 180 градусах около 35–40 минут до румяной корочки. Пока пирог еще теплый, смажьте верх тонким слоем абрикосового джема — он придаст красивый блеск и легкую фруктовую нотку.

Личный опыт

Этот пирог действительно стал для меня удачной заменой обычной шарлотке. Хрустящая крошка делает его интереснее по текстуре, а абрикосовый джем добавляет легкую кисло-сладкую нотку. Особенно вкусно подавать его слегка теплым с чашкой черного чая или кофе.