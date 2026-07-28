Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 13:09

Никакой больше шарлотки, пеку «Уютный» с яблоками, крошкой и абрикосовым джемом: вкуснота — не передать словами

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется домашней выпечки к чаю, совсем не обязательно готовить привычную шарлотку. Этот пирог получается намного интереснее: нежное сметанное тесто, сочные яблоки, ароматная хрустящая крошка и тонкий слой абрикосового джема сверху превращают простые продукты в по-настоящему уютный десерт.

Он остается мягким даже на следующий день, а легкий фруктовый аромат делает его еще аппетитнее.

Для приготовления понадобится: 3 яблока, 220 г муки, 2 яйца, 160 г сметаны, 80 г сливочного масла, 120 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 0,5 ч. л. молотой корицы, 1 ст. л. абрикосового джема. Для крошки смешайте 40 г муки, 25 г сахара и 30 г холодного сливочного масла до образования мелкой крошки.

Яйца взбейте с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышности, добавьте сметану и растопленное масло, затем вмешайте муку с разрыхлителем. Одно яблоко нарежьте небольшими кубиками и соедините с тестом.

Переложите массу в форму диаметром около 22 см, сверху красиво разложите тонкие дольки оставшихся яблок, посыпьте корицей и приготовленной крошкой. Выпекайте пирог при 180 градусах около 35–40 минут до румяной корочки. Пока пирог еще теплый, смажьте верх тонким слоем абрикосового джема — он придаст красивый блеск и легкую фруктовую нотку.

Личный опыт

Этот пирог действительно стал для меня удачной заменой обычной шарлотке. Хрустящая крошка делает его интереснее по текстуре, а абрикосовый джем добавляет легкую кисло-сладкую нотку. Особенно вкусно подавать его слегка теплым с чашкой черного чая или кофе.

Проверено редакцией
Читайте также
Королевы июля завалят сад цветами: какие кустарники цветут в жару
Общество
Королевы июля завалят сад цветами: какие кустарники цветут в жару
Беру сливы и чеснок: соус получается интереснее кетчупа — готовлю сацебели на зиму для яркости
Общество
Беру сливы и чеснок: соус получается интереснее кетчупа — готовлю сацебели на зиму для яркости
Котлеты «Школьные» все забыли, а это был хит советской кулинарии: вкуснее рубленных и гнезд из фарша
Общество
Котлеты «Школьные» все забыли, а это был хит советской кулинарии: вкуснее рубленных и гнезд из фарша
Помидоры мариную так: в каждую банку кладу базилик и зерна горчицы — эта закатка становится звездой зимнего стола
Общество
Помидоры мариную так: в каждую банку кладу базилик и зерна горчицы — эта закатка становится звездой зимнего стола
Отказалась от покупных джемов — готовлю янтарное повидло: в пироги, пирожки и блинчики
Общество
Отказалась от покупных джемов — готовлю янтарное повидло: в пироги, пирожки и блинчики
Life Style
еда
рецепты
продукты питания
яблоки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудник Nvidia попал в скандал с контрабандой чипов в Китай
Известный тренер поздравил Зидана с назначением тренером сборной Франции
Экс-директору Газманова отказали во взыскании 44 млн рублей
Онколог предупредил об опасности аромасвечей
Пропавших людей на лодке на Чукотке нашли
«Чертово безумие»: основатель Pink Floyd осудил милитаристский курс Европы
Диетолог рассказал о ягоде, замедляющей старение организма
В посольстве раскрыли, сколько россиян пострадали от землетрясения на Косю
Раскрыто, как Германия готовится к торговой войне с Китаем
В Москве продлили домашний арест сбившему актрису Добромилову байкеру
Автор советских хитов раскрыл правду о завершении концертной деятельности
Россиянам назвали главный признак вирусного гепатита
«Доктор мозг» оказался растлителем: детского психолога осудили за насилие над особенными детьми
Дерматолог ответила, какую одежду лучше выбирать летом
«Становится своим»: эксперт раскрыл пошаговую схему вербовки детей в Сети
«Киев перешел все границы»: в ЕС ожидают ответ Ирана на атаку Украины
Пенсионерка получит 266 тыс. рублей после падения на наледи
«Никогда не юлили»: Лукашенко разъяснил отношения между Белоруссией и США
Появились кадры столкновения автобуса с деревом на юге Москвы
Менее половины пользователей смогли отличить голос ИИ от реального
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.