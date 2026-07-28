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28 июля 2026 в 08:34

Помидоры мариную так: в каждую банку кладу базилик и зерна горчицы — эта закатка становится звездой зимнего стола

Фото: D-NEWS.ru
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Каждый год обязательно закрываю несколько банок именно по этому рецепту. Базилик придает помидорам легкий пряный аромат, а зерна горчицы делают вкус маринада более насыщенным и интересным, не перебивая естественную сладость томатов. Помидоры остаются плотными, а рассол получается настолько вкусным, что его редко оставляют в банке.

Для приготовления понадобится: помидоры — сколько войдет в банки, свежий базилик — по несколько веточек в каждую банку, чеснок — по 2 зубчика, черный перец горошком — 5–6 шт., душистый перец — 2–4 горошины, семена горчицы — 1/2 ч. л. Для маринада на 1,2 л воды: соль — 2 ст. л., сахар — 150 г, уксус 9% — 50 мл.

На дно стерилизованных банок положите чеснок, черный и душистый перец, затем всыпьте семена горчицы. Плотно уложите помидоры, перекладывая их веточками свежего базилика, а сверху добавьте еще немного зелени.

Залейте банки кипятком, прикройте крышками и оставьте на 15 минут. Затем слейте воду в кастрюлю, добавьте соль и сахар, доведите до кипения и варите 3–4 минуты. Влейте уксус, прокипятите еще около минуты и сразу разлейте горячий маринад по банкам. Герметично закатайте крышками, переверните банки вверх дном, укутайте теплым пледом и оставьте до полного остывания.

Личный опыт

Для этого рецепта лучше выбирать небольшие плотные помидоры — они отлично сохраняют форму даже спустя несколько месяцев хранения. Иногда использую фиолетовый базилик: он делает аромат немного ярче, но классический зеленый тоже дает великолепный результат.

Проверено редакцией
Life Style
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помидоры
маринад
базилик
чеснок
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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