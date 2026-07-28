Офтальмолог назвала вредную привычку, угрожающую зрению

Курение может негативно сказаться на зрении человека из-за токсического воздействия, заявила NEWS.ru врач-офтальмолог Зарина Курачинова. По ее словам, эта вредная привычка пагубно влияет на сосуды, нарушая кровоснабжение, необходимое для глаз.

Курение негативно влияет на сосуды, усиливает окислительный стресс и может повышать риски возрастных изменений глаз. Это особенно важно для людей с наследственной предрасположенностью к заболеваниям сетчатки, катаракте или сосудистым нарушениям. В офтальмологии здоровый образ жизни — не абстрактная рекомендация. Глазам нужно нормальное кровоснабжение, достаточное поступление кислорода и отсутствие постоянного токсического воздействия. Поэтому отказ от курения полезен не только для легких и сердца, но и для органов зрения, — предупредила Курачинова.

Ранее ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Ангелина Казанцева предупредила, что внезапная потеря зрения может быть серьезным симптомом инсульта. По ее словам, при таком состоянии необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.