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28 июля 2026 в 13:00

Натираю кабачок и плавленые сырки — на завтрак подаю горку оладий: нежнее и вкуснее хачапури

Фото: D-NEWS.ru
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Натираю кабачок и плавленые сырки — жарю оладьи, которые тают во рту. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая золотистая корочка и нежная, тягучая сырная середина. Кабачок дает сочность и легкость, а плавленый сырок при плавлении превращается в маслянистую массу, которая делает оладьи невероятно нежными. Чеснок и зелень добавляют пикантность, а мука помогает держать форму. Идеально на завтрак, сметану или просто с хлебом.

Для приготовления понадобится: 2 средних кабачка (около 500 г), 2 плавленых сырка (по 80–90 г), 2 яйца, 4–5 ст. ложек муки, 2 зубчика чеснока, пучок укропа или петрушки, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки. Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Плавленые сырки натрите на крупной терке (предварительно подморозьте для удобства). Смешайте кабачок, сыр, яйца, муку, измельченный чеснок и зелень, посолите, поперчите. Тесто должно быть как густая сметана. Жарьте на разогретой сковороде с маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже жарила такие оладьи — домашние съели их за завтраком, даже дети просили добавки. Я добавила в тесто немного молотого перца и сушеного базилика, а сырки взяла с грибным вкусом. Кстати, вместо укропа можно взять петрушку или кинзу. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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