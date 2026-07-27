Простой летний завтрак: кабачковые блинчики с сырно-чесночной начинкой — сытные, ароматные, как на даче

Беру молодой кабачок, картофелину и яйца — за 20 минут жарю блинчики, которые на даче улетают быстрее, чем я успеваю накрыть на стол. Сочные, с хрустящей корочкой и нежной начинкой из плавленого сыра с зеленью и чесноком — это идеальный летний ужин, который не требует ни духовки, ни сложных манипуляций. Кабачок и картофель дают сочность и мягкость, а начинка из сыра, яиц и зелени делает блюдо сытным и ароматным. Можно подавать и горячими, и холодными — они одинаково вкусны. Готовятся быстро, продукты простые, а результат всегда радует.

Для приготовления (на 6-7 блинчиков): для теста — 1 кабачок, 2 картофелины, 2 яйца, 2 ст. ложки муки с горкой, соль, перец по вкусу; для начинки — 2 плавленых сырка (или 100 г творожного), 2 вареных яйца, пучок укропа и петрушки, 3 зубчика чеснока, соль, перец, 2 ст. ложки майонеза. Кабачок и картофель натрите на терке, посолите, через 10 минут отожмите сок. Добавьте яйца, муку, перец — перемешайте. Жарьте блинчики на разогретой сковороде с маслом до румяности с обеих сторон. Для начинки смешайте тертый сыр, яйца, рубленую зелень, чеснок, майонез, соль и перец. Выложите начинку на блинчики, сверните трубочкой и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже готовила такие блинчики на даче — домашние съели за вечер, даже дети, которые не любят кабачки, просили добавки. Я добавила в начинку немного горчицы и укропа, а вместо майонеза взяла сметану. Кстати, можно заменить плавленый сыр на творожный. Находка, а не рецепт!