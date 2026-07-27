Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 08:45

Простой летний завтрак: кабачковые блинчики с сырно-чесночной начинкой — сытные, ароматные, как на даче

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру молодой кабачок, картофелину и яйца — за 20 минут жарю блинчики, которые на даче улетают быстрее, чем я успеваю накрыть на стол. Сочные, с хрустящей корочкой и нежной начинкой из плавленого сыра с зеленью и чесноком — это идеальный летний ужин, который не требует ни духовки, ни сложных манипуляций. Кабачок и картофель дают сочность и мягкость, а начинка из сыра, яиц и зелени делает блюдо сытным и ароматным. Можно подавать и горячими, и холодными — они одинаково вкусны. Готовятся быстро, продукты простые, а результат всегда радует.

Для приготовления (на 6-7 блинчиков): для теста — 1 кабачок, 2 картофелины, 2 яйца, 2 ст. ложки муки с горкой, соль, перец по вкусу; для начинки — 2 плавленых сырка (или 100 г творожного), 2 вареных яйца, пучок укропа и петрушки, 3 зубчика чеснока, соль, перец, 2 ст. ложки майонеза. Кабачок и картофель натрите на терке, посолите, через 10 минут отожмите сок. Добавьте яйца, муку, перец — перемешайте. Жарьте блинчики на разогретой сковороде с маслом до румяности с обеих сторон. Для начинки смешайте тертый сыр, яйца, рубленую зелень, чеснок, майонез, соль и перец. Выложите начинку на блинчики, сверните трубочкой и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже готовила такие блинчики на даче — домашние съели за вечер, даже дети, которые не любят кабачки, просили добавки. Я добавила в начинку немного горчицы и укропа, а вместо майонеза взяла сметану. Кстати, можно заменить плавленый сыр на творожный. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Только яйца сварить: салат из тунца — едим хоть каждый вечер и худеем
Общество
Только яйца сварить: салат из тунца — едим хоть каждый вечер и худеем
Беру баклажан и слоеное тесто: пирог на скорую руку с сыром — очень вкусно и просто
Общество
Беру баклажан и слоеное тесто: пирог на скорую руку с сыром — очень вкусно и просто
Только кабачок, никакого сыра и прочей ерунды: оладушки держат форму, хорошо пропекаются
Общество
Только кабачок, никакого сыра и прочей ерунды: оладушки держат форму, хорошо пропекаются
Кабачковый пирог с колбасой — вкуснее пиццы: все смешала за 5 минут и в духовку
Общество
Кабачковый пирог с колбасой — вкуснее пиццы: все смешала за 5 минут и в духовку
Просто смешала кипяток с шоколадкой — к чаю подаю обалденный десерт: можно есть ложкой или намазывать на печенье
Общество
Просто смешала кипяток с шоколадкой — к чаю подаю обалденный десерт: можно есть ложкой или намазывать на печенье
рецепты
кабачки
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростех передал российским войскам новую партию боевых машин пехоты
В ФСБ раскрыли механизмы вербовки шпионов в «Пять глаз»
Раскрыто, какие данные о России новозеландский шпион слал за границу
«Может быть жестко»: Зеленский предупредил украинцев о сложной зиме
Новый премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского
Названо число пострадавших при ударах ВСУ по Курской области
ВСУ предприняли массированную атаку на российский регион
Стало известно, кто скупает молочку у России
В Сети появились кадры задержания новозеландского шпиона
Раскрыто количество уничтоженных над Воронежской областью дронов ВСУ
Российские военные сорвали планы украинского «полка смерти»
Бывший финский политик захотел себе российский паспорт
Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ в Брянской области
В российском регионе режим ракетной опасности действовал почти час
Россиянам объяснили, какие настройки включить сразу после покупки смартфона
Мужчина открыл огонь по случайным прохожим из окна автомобиля
Число пострадавших при ночном налете ВСУ на Белгород возросло
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 июля: инфографика
Зеленский раскрыл истинную причину отставки Федорова и Сырского
ПВО защитила российские регионы от 276 беспилотников минувшей ночью
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.