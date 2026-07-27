Только кабачок, никакого сыра и прочей ерунды: оладушки держат форму, хорошо пропекаются

С этим рецептом для приготовления оладий из кабачков не понадобится сыр и прочая ерунда, которая только перебивает вкус. Оладьи не разваливаются, хорошо пропекаются и остаются вкусными даже на второй день.

Возьмите 2 средних кабачка, 1 большую луковицу, 2 яйца, 3-4 ст. л. муки, соль и перец. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета на сковороде. Кабачки натрите на крупной терке, слегка отожмите сок (не до сухой консистенции), смешайте с обжаренным луком, яйцами, мукой, солью и перцем, хорошо перемешайте. Жарьте оладьи с двух сторон.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить оладьи по этому рецепту. Благодаря луку они получились насыщенного вкуса, со слегка карамельной корочкой. Совет: перед жаркой дайте тесту постоять 5 минут, чтобы мука набухла, так они будут хорошо держать форму.

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