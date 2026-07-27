Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 09:00

Только кабачок, никакого сыра и прочей ерунды: оладушки держат форму, хорошо пропекаются

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С этим рецептом для приготовления оладий из кабачков не понадобится сыр и прочая ерунда, которая только перебивает вкус. Оладьи не разваливаются, хорошо пропекаются и остаются вкусными даже на второй день.

Возьмите 2 средних кабачка, 1 большую луковицу, 2 яйца, 3-4 ст. л. муки, соль и перец. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета на сковороде. Кабачки натрите на крупной терке, слегка отожмите сок (не до сухой консистенции), смешайте с обжаренным луком, яйцами, мукой, солью и перцем, хорошо перемешайте. Жарьте оладьи с двух сторон.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить оладьи по этому рецепту. Благодаря луку они получились насыщенного вкуса, со слегка карамельной корочкой. Совет: перед жаркой дайте тесту постоять 5 минут, чтобы мука набухла, так они будут хорошо держать форму.

Ранее стало известно, как приготовить капустники на кефире.

Проверено редакцией
Читайте также
В России рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году
Общество
В России рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году
Россиянам объяснили, какие школьные тетради обязаны выдавать бесплатно
Общество
Россиянам объяснили, какие школьные тетради обязаны выдавать бесплатно
Беру баклажан и слоеное тесто: пирог на скорую руку с сыром — очень вкусно и просто
Общество
Беру баклажан и слоеное тесто: пирог на скорую руку с сыром — очень вкусно и просто
Кабачковый пирог с колбасой — вкуснее пиццы: все смешала за 5 минут и в духовку
Общество
Кабачковый пирог с колбасой — вкуснее пиццы: все смешала за 5 минут и в духовку
Заливаю манку кефиром на час — жарю золотистые пышечки: мягкие, пористые, как облака, исчезают за чаем
Общество
Заливаю манку кефиром на час — жарю золотистые пышечки: мягкие, пористые, как облака, исчезают за чаем
Общество
рецепты
оладьи
кабачки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Только кабачок, никакого сыра и прочей ерунды: оладушки держат форму, хорошо пропекаются С этим рецептом для приготовления оладий из кабачков не понадобится сыр и прочая ерунда, которая только перебивает вкус. Оладьи не разваливаются, хорошо пропекаются и остаются вкусными даже на второй день.
2 средних кабачка
1 большая луковица
2 яйца
3-4 ст. л. муки
соль и перец
>
Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета на сковороде.
Кабачки натрите на крупной терке, слегка отожмите сок (не до суха), смешайте с обжаренным луком, яйцами, мукой, солью и перцем, хорошо перемешайте. Жарьте оладьи с двух сторон.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт предупредила, чем опасны длительные авиаперелеты для женщин
Ростех передал российским войскам новую партию боевых машин пехоты
В ФСБ раскрыли механизмы вербовки шпионов в «Пять глаз»
Раскрыто, какие данные о России новозеландский шпион слал за границу
«Может быть жестко»: Зеленский предупредил украинцев о сложной зиме
Новый премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского
Названо число пострадавших при ударах ВСУ по Курской области
ВСУ предприняли массированную атаку на российский регион
Стало известно, кто скупает молочку у России
В Сети появились кадры задержания новозеландского шпиона в Хабаровске
Раскрыто количество уничтоженных над Воронежской областью дронов ВСУ
Российские военные сорвали планы украинского «полка смерти»
Бывший финский политик захотел себе российский паспорт
Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ в Брянской области
В российском регионе режим ракетной опасности действовал почти час
Россиянам объяснили, какие настройки включить сразу после покупки смартфона
Мужчина открыл огонь по случайным прохожим из окна автомобиля
Число пострадавших при ночном налете ВСУ на Белгород возросло
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 июля: инфографика
Зеленский раскрыл истинную причину отставки Федорова и Сырского
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.