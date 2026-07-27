В Сети появились кадры задержания новозеландского шпиона в Хабаровске

Силовики во время обыска по месту жительства хабаровчанина, работавшего на разведку Новой Зеландии, изъяли пачки долларов США, передает Центр общественных связей ФСБ. Видеозапись оперативно-разыскных мероприятий и момент задержания подозреваемого на улице распространило само ведомство.

На кадрах слышно, как оперативник объявляет мужчине о подозрении в совершении государственной измены. На данный момент по решению суда фигурант заключен под стражу.

По информации правоохранителей ведомства, фигурант по собственной инициативе вышел на связь со спецслужбой, входящей в международный альянс «Пять глаз». На преступление его толкнули корыстные мотивы.

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы 24-летнего гражданина Румынии по делу о шпионаже. Иностранец собирал для Украины сведения о дислокации средств противовоздушной обороны в Сочи. За помощь в получении этой информации украинский куратор обещал мужчине помочь в безопасном выезде из России.