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18 июля 2026 в 07:30

Заливаю капусту кефиром и получаю шедевр из белорусской кухни: капустники — к завтраку и чаю

Фото: D-NEWS.ru
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Белорусские капустники — это вкусные и сытные оладьи на основе тушеной капусты, которые по текстуре напоминают нежные драники, но готовятся еще проще и быстрее.

Ингредиенты: 500 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, 200 мл кефира, 2 яйца, 6 ст. л. муки, 0,5 ч. л. соды, соль и перец. Нашинкуйте капусту, лук мелко порубите, морковь натрите. Обжарьте лук с морковью до золотистости, добавьте капусту, соль, перец и немного воды (50 мл), тушите на среднем огне до полного испарения жидкости. Переложите все в миску, влейте кефир, всыпьте соду, яйца и муку, тщательно перемешайте до густоты сметаны. Жарьте, как оладьи, с двух сторон.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить капустники по этому рецепту и дала совет: дайте тесту постоять 10 минут после смешивания — капуста отдаст сок, а сода подействует, сделав капустники более пышными.

Ранее стало известно, как приготовить сметанник из яблок — фруктов больше, чем теста.

Проверено редакцией
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капуста
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Заливаю капусту кефиром и получаю шедевр из белорусской кухни: капустники — к завтраку и чаю Белорусские капустники — это вкусные и сытные оладьи на основе тушеной капусты, которые по текстуре напоминают нежные драники, но готовятся еще проще и быстрее.
500 г белокочанной капусты
1 луковица
1 морковь
200 мл кефира
2 яйца
6 ст. л. муки
0,5 ч. л. соды
соль и перец
>
Нашинкуйте капусту, лук мелко порубите, морковь натрите. Обжарьте лук с морковью до золотистости, добавьте капусту, соль, перец и немного воды (50 мл), тушите на среднем огне до полного испарения жидкости.
Переложите все в миску, влейте кефир, всыпьте соду, яйца и муку, тщательно перемешайте до густоты сметаны. Жарьте, как оладьи, с двух сторон.
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