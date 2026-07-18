Заливаю капусту кефиром и получаю шедевр из белорусской кухни: капустники — к завтраку и чаю

Заливаю капусту кефиром и получаю шедевр из белорусской кухни: капустники — к завтраку и чаю

Белорусские капустники — это вкусные и сытные оладьи на основе тушеной капусты, которые по текстуре напоминают нежные драники, но готовятся еще проще и быстрее.

Ингредиенты: 500 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, 200 мл кефира, 2 яйца, 6 ст. л. муки, 0,5 ч. л. соды, соль и перец. Нашинкуйте капусту, лук мелко порубите, морковь натрите. Обжарьте лук с морковью до золотистости, добавьте капусту, соль, перец и немного воды (50 мл), тушите на среднем огне до полного испарения жидкости. Переложите все в миску, влейте кефир, всыпьте соду, яйца и муку, тщательно перемешайте до густоты сметаны. Жарьте, как оладьи, с двух сторон.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить капустники по этому рецепту и дала совет: дайте тесту постоять 10 минут после смешивания — капуста отдаст сок, а сода подействует, сделав капустники более пышными.

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