Кефирные пироги и шарлотки даже рядом не стояли: сметанник из яблок — фруктов больше, чем теста

Кефирные пироги и шарлотки даже рядом не стояли: сметанник из яблок — фруктов больше, чем теста

Сметанник с яблоками — это десерт, который оставляет далеко позади привычные кефирные пироги и шарлотки. Нежное, мягкое тесто, сочные яблочные дольки и воздушная сметанная заливка создают идеальный баланс текстур и вкусов. Пирог получается влажным, кремовым, с легкой карамельной ноткой и нежной кислинкой яблок.

Для теста понадобится: 200 г муки, 150 г сметаны, 100 г сливочного масла (растопленного), 100 г сахара. Для заливки: 300 г сметаны, 2 яйца, 100 г сахара, 2 ст. л. муки. Для начинки: 3–4 яблока.

Смешайте муку, сметану, масло и сахар, замесите мягкое тесто. Распределите по дну формы, сделайте бортики. Яблоки нарежьте дольками, выложите на тесто. Для заливки смешайте сметану, яйца, сахар и муку, залейте яблоки. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала испечь сметанник с яблоками. Порадовало, что, в отличие от шарлотки, тут фруктов больше, чем теста. А чтобы сделать пирог более ароматным, добавьте в заливку щепотку корицы.

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