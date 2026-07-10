Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 14:30

Кефирные пироги и шарлотки даже рядом не стояли: сметанник из яблок — фруктов больше, чем теста

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сметанник с яблоками — это десерт, который оставляет далеко позади привычные кефирные пироги и шарлотки. Нежное, мягкое тесто, сочные яблочные дольки и воздушная сметанная заливка создают идеальный баланс текстур и вкусов. Пирог получается влажным, кремовым, с легкой карамельной ноткой и нежной кислинкой яблок.

Для теста понадобится: 200 г муки, 150 г сметаны, 100 г сливочного масла (растопленного), 100 г сахара. Для заливки: 300 г сметаны, 2 яйца, 100 г сахара, 2 ст. л. муки. Для начинки: 3–4 яблока.

Смешайте муку, сметану, масло и сахар, замесите мягкое тесто. Распределите по дну формы, сделайте бортики. Яблоки нарежьте дольками, выложите на тесто. Для заливки смешайте сметану, яйца, сахар и муку, залейте яблоки. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала испечь сметанник с яблоками. Порадовало, что, в отличие от шарлотки, тут фруктов больше, чем теста. А чтобы сделать пирог более ароматным, добавьте в заливку щепотку корицы.

Ранее стало известно, как приготовить чизкейк по принципу заливного пирога — на молоке.

Проверено редакцией
Читайте также
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Общество
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Экс-директор ФК «Торпедо» может сесть в колонию на 2,5 года
Общество
Экс-директор ФК «Торпедо» может сесть в колонию на 2,5 года
Котлеты по-киевски больше не делаю. Готовлю со льдом — сочные, воздушные, с хрустящей корочкой. Хит для всей семьи
Общество
Котлеты по-киевски больше не делаю. Готовлю со льдом — сочные, воздушные, с хрустящей корочкой. Хит для всей семьи
Вместо покупного мороженого — домашнее малиновое со сливками и сгущенкой. Нежное, яркое и без химии
Общество
Вместо покупного мороженого — домашнее малиновое со сливками и сгущенкой. Нежное, яркое и без химии
Пока лук особо свежий и зеленый, делаем заливной пирог с яйцами. Вкусное тесто на кефире подойдет и для других начинок
Общество
Пока лук особо свежий и зеленый, делаем заливной пирог с яйцами. Вкусное тесто на кефире подойдет и для других начинок
Общество
рецепты
пироги
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России изменят правила продажи туристических путевок
Внук Шарля де Голля рассказал, кто пытается отменить русскую культуру
США выдвинули Ирану новое требование по Ормузскому проливу
«Начинает изобретать»: в Совфеде оценили заявления НАТО о российской угрозе
Эстония построит военный городок в Нарве у границы с Россией
МИД РФ хочет сохранить космос свободным от любых видов оружия
Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Возрождение немецкого милитаризма: чем опасно перевооружение Германии
Стало известно о пострадавшем в результате атак ВСУ в ДНР
На Красноярской железной дороге произошел сход 15 грузовых вагонов
Куба снова погрузилась во тьму
Смерч сорвал крыши домов в Подмосковье
Президенту Северного Кипра внезапно стало плохо на мероприятии
Победный удар в концовке вывел Испанию в полуфинал ЧМ по футболу
В Дагестане раскрыли дело о заказном убийстве 14-летней давности
На ядерных объектах Ирана заметили новую активность
Цинк, селен, йод: 7 признаков дефицитов, бьющих по коже, волосам и энергии
«Путин пожертвовал личной жизнью»: Запашный об СВО, Пугачевой и детях
ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев
ПВО сбила два дрона на подлете к Москве
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе
Общество

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка
Общество

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.