Просто смешала кипяток с шоколадкой — к чаю подаю обалденный десерт: можно есть ложкой или намазывать на печенье

Просто смешала кипяток с шоколадкой — к чаю подаю обалденный десерт: можно есть ложкой или намазывать на печенье

Беру плитку шоколада, заливаю кипятком и взбиваю блендером — получается десерт, который удивляет текстурой и вкусом, а готовится за 5 минут. Шоколадная масса становится гладкой, глянцевой, воздушной, как мусс, но плотнее и маслянистее. Она тает на языке, оставляя послевкусие горьковатого шоколада с легкой солоноватой ноткой, если добавить морскую соль. Этот десерт можно есть ложкой, как крем, использовать как глазурь для тортов и пирожных или просто намазывать на печенье. Минимум ингредиентов, максимум шоколадного удовольствия. Готовится проще, чем любой мусс, и всегда получается идеальным.

Для приготовления понадобится: 300 г черного шоколада (55% какао), 250 мл кипятка, морская соль по желанию. Шоколад поломайте на кусочки, залейте кипятком, дайте постоять 1–2 минуты. Затем взбивайте блендером до полной однородности и глянцевого блеска. Перелейте в креманки или используйте как глазурь. Охладите до комнатной температуры или уберите в холодильник для застывания. Подавайте с ягодами или мятой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот десерт — домашние съели за вечер, даже не дождавшись остывания. Я добавила щепотку морской соли и каплю ванильного экстракта. Кстати, можно взять молочный шоколад — вкус будет мягче. Находка, а не рецепт!