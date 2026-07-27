Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 08:12

Беру фарш и шоколад — готовлю густое и ароматное чили кон карне вместо надоевшего борща

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чили кон карне — это не просто мясо с фасолью. Это блюдо, где шоколад делает текстуру бархатистой, а табаско и свежий чили добавляют огня. Быстро обжариваю все на сковороде, тушу 20 минут, запекаю с сыром — и готово.

Ингредиенты

Говяжий фарш — 700 г, лук репчатый — 1 шт., болгарский перец красный — 70 г, болгарский перец желтый — 70 г, перец чили — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, томаты пульпа — 2 банки, томатная паста — 50 г, красная фасоль — 1 банка, кукуруза — 1 банка, темный шоколад — 3 дольки, моцарелла — 200 г, соль — по вкусу, сахар — 1 ч. л., тмин — 1 ч. л., кориандр — 1 ч. л., орегано — 1 ч. л., табаско — 10 капель.

Как готовлю

Сначала обжариваю говяжий фарш на сильном огне 30 минут до румяности — это дает насыщенный мясной вкус. Тем временем на другой сковороде пассерую лук и болгарский перец до мягкости. Соединяю фарш с овощами, добавляю томатную пасту и слегка обжариваю все вместе. Затем всыпаю специи, измельченный чеснок, перец чили, вливаю табаско, добавляю фасоль и кукурузу — довожу до вкуса солью и сахаром.

Если масса густая, вливаю немного воды и томлю на слабом огне 20 минут. В самом конце вмешиваю темный шоколад, перекладываю чили в форму, сверху выкладываю моцареллу и запекаю при 200 °C до красивой румяной корочки. Готовое чили удобно завернуть в кукурузные лепешки, слегка обжарить со всех сторон и дополнить авокадо с соком лайма — получается ароматное буррито.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Главное открытие — шоколад! Я закинул три дольки темного в томатную массу, и кислоты как не бывало. Чили получилось густым, с пряным дымком от жареного фарша и нежной сладостью. Запекал с моцареллой — сырная корочка хрустит, а под ней — горячее, бархатистое мясо. Мой совет: подавайте прямо в форме, посыпав свежей кинзой. Идеально для холодного вечера.

Проверено редакцией
Читайте также
В России рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году
Общество
В России рассказали о повышении военных пенсий в 2026 году
Беру баклажан и слоёное тесто: пирог на скорую руку с сыром — очень вкусно и просто
Общество
Беру баклажан и слоёное тесто: пирог на скорую руку с сыром — очень вкусно и просто
Кабачковый пирог с колбасой — вкуснее пиццы: все смешала за 5 минут и в духовку
Общество
Кабачковый пирог с колбасой — вкуснее пиццы: все смешала за 5 минут и в духовку
Сам не верил, что из куриного филе можно получить такую сочную буженину — этот рецепт стал у меня коронным
Общество
Сам не верил, что из куриного филе можно получить такую сочную буженину — этот рецепт стал у меня коронным
Мороженое больше не покупаю: беру всего 2 ингредиента и вафельные стаканчики — получается сливочный пломбир как в детстве
Общество
Мороженое больше не покупаю: беру всего 2 ингредиента и вафельные стаканчики — получается сливочный пломбир как в детстве
Общество
рецепты
еда
мясо
шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт предупредила, чем опасны длительные авиаперелеты для женщин
Ростех передал российским войскам новую партию боевых машин пехоты
В ФСБ раскрыли механизмы вербовки шпионов в «Пять глаз»
Раскрыто, какие данные о России новозеландский шпион слал за границу
«Может быть жестко»: Зеленский предупредил украинцев о сложной зиме
Новый премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского
Названо число пострадавших при ударах ВСУ по Курской области
ВСУ предприняли массированную атаку на российский регион
Стало известно, кто скупает молочку у России
В Сети появились кадры задержания новозеландского шпиона в Хабаровске
Раскрыто количество уничтоженных над Воронежской областью дронов ВСУ
Российские военные сорвали планы украинского «полка смерти»
Бывший финский политик захотел себе российский паспорт
Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ в Брянской области
В российском регионе режим ракетной опасности действовал почти час
Россиянам объяснили, какие настройки включить сразу после покупки смартфона
Мужчина открыл огонь по случайным прохожим из окна автомобиля
Число пострадавших при ночном налете ВСУ на Белгород возросло
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 июля: инфографика
Зеленский раскрыл истинную причину отставки Федорова и Сырского
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.