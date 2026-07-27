Беру фарш и шоколад — готовлю густое и ароматное чили кон карне вместо надоевшего борща

Чили кон карне — это не просто мясо с фасолью. Это блюдо, где шоколад делает текстуру бархатистой, а табаско и свежий чили добавляют огня. Быстро обжариваю все на сковороде, тушу 20 минут, запекаю с сыром — и готово.

Ингредиенты

Говяжий фарш — 700 г, лук репчатый — 1 шт., болгарский перец красный — 70 г, болгарский перец желтый — 70 г, перец чили — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, томаты пульпа — 2 банки, томатная паста — 50 г, красная фасоль — 1 банка, кукуруза — 1 банка, темный шоколад — 3 дольки, моцарелла — 200 г, соль — по вкусу, сахар — 1 ч. л., тмин — 1 ч. л., кориандр — 1 ч. л., орегано — 1 ч. л., табаско — 10 капель.

Как готовлю

Сначала обжариваю говяжий фарш на сильном огне 30 минут до румяности — это дает насыщенный мясной вкус. Тем временем на другой сковороде пассерую лук и болгарский перец до мягкости. Соединяю фарш с овощами, добавляю томатную пасту и слегка обжариваю все вместе. Затем всыпаю специи, измельченный чеснок, перец чили, вливаю табаско, добавляю фасоль и кукурузу — довожу до вкуса солью и сахаром.

Если масса густая, вливаю немного воды и томлю на слабом огне 20 минут. В самом конце вмешиваю темный шоколад, перекладываю чили в форму, сверху выкладываю моцареллу и запекаю при 200 °C до красивой румяной корочки. Готовое чили удобно завернуть в кукурузные лепешки, слегка обжарить со всех сторон и дополнить авокадо с соком лайма — получается ароматное буррито.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Главное открытие — шоколад! Я закинул три дольки темного в томатную массу, и кислоты как не бывало. Чили получилось густым, с пряным дымком от жареного фарша и нежной сладостью. Запекал с моцареллой — сырная корочка хрустит, а под ней — горячее, бархатистое мясо. Мой совет: подавайте прямо в форме, посыпав свежей кинзой. Идеально для холодного вечера.