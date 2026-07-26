Сам не верил, что из куриного филе можно получить такую сочную буженину — этот рецепт стал у меня коронным

Сам не верил, что из куриного филе можно получить такую сочную буженину — этот рецепт стал у меня коронным

Беру куриную грудку, чеснок и перец — и за час получаю сочную, домашнюю буженину без единой капли масла. Мясо запекается в собственном соку, становится нежным и ароматным, идеально для бутербродов или легкого ужина.

Ингредиенты

Куриное филе — 1600 г, соль — 300 г, чеснок — 1 головка, перец молотый — 15 г, масло растительное — 10 мл, лавровый лист — 1 шт., лук репчатый — 1 шт.

Как готовлю

Сначала натираю каждое куриное филе смесью из соли, перца и измельченного чеснока. Даю мясу полежать 15 минут, чтобы пропиталось. Тем временем наливаю в пакет для запекания немного растительного масла, отправляю туда лавровый лист и нарезанный кольцами лук. Теперь надо уложить в пакет подготовленное филе и плотно его завязать.

Грею духовку до 200 градусов и отправляю туда пакет с курицей на 40 минут. Затем даю буженине полностью остыть прямо в пакете — так она останется максимально сочной. Нарезаю тонкими ломтиками и подаю как холодную закуску.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Запекал в пакете с луком — лук отдал весь сок мясу, а сам превратился в ароматную карамель. Текстура плотная, но нежная, нож входит как в масло. Хранил в холодильнике два дня, и мясо осталось таким же мягким — отличная альтернатива колбасе на бутерброды.