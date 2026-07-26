Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 18:04

Политолог ответил, когда могут появиться предпосылки для мира на Украине

Перенджиев: мир на Украине возможен при устранении теневой стороны конфликта

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Предпосылки мирного завершения конфликта на Украине могут появиться при устранении теневой стороны конфликта, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что мир вряд ли наступит, пока страны Запада продолжают зарабатывать на незаконном обороте оружия, наркотрафике и торговле людьми.

Когда найдутся силы, которые прекратят преступную криминальную деятельность [Запада на Украине] и перекроют все каналы (незаконного оборота оружия, наркотрафика, торговли людьми. — NEWS.ru), тогда действительно будут созданы условия для реального мирного урегулирования. Пока нет таких предпосылок, в мире никто на это не обращает внимания. Все говорят о военных действиях либо выступают против России, ― сказал Перенджиев.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что кризис на Украине завершится лишь в том случае, если западные государства согласятся на компромиссы с Россией. Бизнесмен также жестко раскритиковал высокомерных дипломатов, которые в роскошных ресторанах обсуждают требования к Москве, пока на передовой гибнут люди.

Европа
Украина
политологи
СВО
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина напал на прохожих с мачете после наезда на целую толпу
Путин заявил, что Россия не начинала войну на Украине
Тела двух альпинистов вывезли с Эльбруса
Назван неожиданный способ завести полезные знакомства
Выпускники колледжей и вузов получат новый способ начать карьеру
Армия России ударила по военным грузам в порту Черноморск
Крупное возгорание произошло на мусорном полигоне в российском регионе
Путин рассказал, сколько Россия вкладывает ресурсов в СВО
Политолог ответил, когда могут появиться предпосылки для мира на Украине
Путин расхвалил российский ледокольный флот
«Друзья подарили». Долина получила новую квартиру лучше прежней? Детали
«Всеми возможностями России»: Путин дал обещание жителям Калининграда
Робот от производителя секс-кукол приступит к работе в американской школе
Женщина-арбитр получила травму во время футбольного матча во Франции
Спасатели сделали ужасающую находку после пропажи 13-летнего мальчика
На Волге перевернулось спасательное судно, искавшее человека
Придавленный воротами мальчик скончался после пяти дней борьбы за жизнь
«Аккуратно, но решительно»: Путин высказался о борьбе с атаками на танкеры
«Значимое событие»: Моисеев рассказал о масштабном пополнении в ВМФ России
«Это не очень правильно»: Патрушев объяснил отказ от военно-морского парада
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.