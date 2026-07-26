Политолог ответил, когда могут появиться предпосылки для мира на Украине

Политолог ответил, когда могут появиться предпосылки для мира на Украине Перенджиев: мир на Украине возможен при устранении теневой стороны конфликта

Предпосылки мирного завершения конфликта на Украине могут появиться при устранении теневой стороны конфликта, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что мир вряд ли наступит, пока страны Запада продолжают зарабатывать на незаконном обороте оружия, наркотрафике и торговле людьми.

Когда найдутся силы, которые прекратят преступную криминальную деятельность [Запада на Украине] и перекроют все каналы (незаконного оборота оружия, наркотрафика, торговли людьми. — NEWS.ru), тогда действительно будут созданы условия для реального мирного урегулирования. Пока нет таких предпосылок, в мире никто на это не обращает внимания. Все говорят о военных действиях либо выступают против России, ― сказал Перенджиев.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что кризис на Украине завершится лишь в том случае, если западные государства согласятся на компромиссы с Россией. Бизнесмен также жестко раскритиковал высокомерных дипломатов, которые в роскошных ресторанах обсуждают требования к Москве, пока на передовой гибнут люди.