Мороженое больше не покупаю: беру всего 2 ингредиента и вафельные стаканчики — получается сливочный пломбир как в детстве

Мороженое больше не покупаю: беру всего 2 ингредиента и вафельные стаканчики — получается сливочный пломбир как в детстве

Домашний пломбир готовится удивительно просто, а по вкусу легко соперничает с хорошим магазинным мороженым. Всего два основных ингредиента превращаются в нежное сливочное лакомство с насыщенным вкусом и кремовой текстурой. Особенно удобно сразу разложить массу по вафельным стаканчикам — после заморозки получается готовый десерт, который остается только достать из морозильной камеры. При желании внутренние стенки стаканчиков можно покрыть тонким слоем растопленного шоколада, тогда вкус станет еще интереснее.

Для приготовления понадобится: 500 мл хорошо охлажденных сливок жирностью 33%, 250 мл сгущенного молока, щепотка ванилина или 1 ч. ложка ванильного сахара, а также вафельные стаканчики по желанию.

Холодные сливки взбейте до устойчивых плотных пиков, затем, продолжая аккуратно перемешивать, тонкой струйкой влейте сгущенное молоко и добавьте ваниль. Масса должна получиться воздушной и однородной.

Разложите ее по вафельным стаканчикам или любым формочкам, при желании предварительно смазанным внутри тонким слоем растопленного шоколада, после чего уберите в морозильную камеру минимум на 6 часов до полного застывания.

Личный опыт

Автор уже не раз готовила такой пломбир и теперь делает его практически все лето. Чаще всего я добавляю в часть порций свежие ягоды, кусочки шоколада или фруктовое пюре — каждый раз получается новый вкус. Домашнее мороженое выходит очень нежным, без кристалликов льда.