Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 10:40

Три интересных маринада для куриных ножек: подходят и для мангала, и для духовки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если привычные специи уже надоели, попробуйте один из этих маринадов. Все они готовятся из простых продуктов, а вкус у курицы каждый раз получается совершенно разным. Ножки можно запечь в духовке или приготовить на мангале — мясо останется сочным, а корочка получится аппетитной и ароматной.

Лимонно-пряный маринад

На 1 кг куриных ножек возьмите сок 1 лимона, 50 мл оливкового масла, 1 ч. л. орегано, 1 ч. л. тимьяна, 3 зубчика чеснока и соль по вкусу. Смешайте все ингредиенты, тщательно натрите курицу и оставьте мариноваться на 1–2 часа. Лимонный сок придает мясу легкую свежесть, а ароматные травы особенно хорошо раскрываются при приготовлении на мангале.

Томатный маринад с паприкой

На 1 кг куриных ножек возьмите 3 ст. л. томатной пасты, 2 ст. л. растительного масла, 2 ч. л. сладкой паприки, 1 ч. л. сушеного чеснока, соль и черный перец по вкусу. Перемешайте ингредиенты до однородности, покройте маринадом курицу и оставьте минимум на 2 часа. Во время запекания томатная паста и паприка образуют насыщенную румяную корочку с приятным копченым ароматом.

Апельсиново-медовый маринад

На 1 кг куриных ножек возьмите сок и цедру 1 апельсина, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. зернистой горчицы и 1 веточку свежего тимьяна. Соедините все ингредиенты, хорошо перемешайте и оставьте курицу мариноваться на 1–2 часа. Апельсиновая цедра придает мясу яркий цитрусовый аромат, а мед помогает получить красивую золотистую корочку.

Личный опыт

Чаще всего готовлю именно томатный маринад — он нравится практически всем. Но если хочется удивить гостей, выбираю апельсиново-медовый: после запекания мясо получается особенно ароматным и красивым.

Проверено редакцией
Life Style
еда
рецепты
продукты питания
курицы
маринад
лимон
томатная паста
травы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игорь Крутой может остаться без квартиры за 1,1 млрд рублей
Жителей Одессы оставили без укрытия во время воздушной тревоги
Спасатели третий день ищут пропавшего пенсионера в лесу Красноярского края
Украина может лишиться вывезенных в Польшу музейных картин
Западные журналисты убедились, что в Старобельске нет военной базы
Доброполье, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 июля
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 июля: где сбои в РФ
Погибших работников предприятия в Кирове наградят посмертно
Число погибших при ударе по предприятию в Кирове сократилось
Почему не работает Telegram сегодня, 25 июля: замедление, заблокируют ли
В московском аэропорту ввели ограничения на полеты
Названа причина масштабного блэкаута в Грузии
Власти раскрыли последствия налета БПЛА ВСУ на Тюменскую область
В Германии рассказали, кому были выгодны подрывы «Северных потоков»
Ситуация в аэропортах России сегодня, 25 июля: отмены, задержки на вылет
Стало известно количество жертв после крушения парома в Гайане
Стало известно, как изменилась средняя пенсия неработающих россиян за год
Удары по Украине сегодня, 25 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Жителей Омской области предупредили об угрозе беспилотников
Врач частной клиники чуть не убила россиянку, забыв про санитарные нормы
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.