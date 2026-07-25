Три интересных маринада для куриных ножек: подходят и для мангала, и для духовки

Три интересных маринада для куриных ножек: подходят и для мангала, и для духовки

Если привычные специи уже надоели, попробуйте один из этих маринадов. Все они готовятся из простых продуктов, а вкус у курицы каждый раз получается совершенно разным. Ножки можно запечь в духовке или приготовить на мангале — мясо останется сочным, а корочка получится аппетитной и ароматной.

Лимонно-пряный маринад

На 1 кг куриных ножек возьмите сок 1 лимона, 50 мл оливкового масла, 1 ч. л. орегано, 1 ч. л. тимьяна, 3 зубчика чеснока и соль по вкусу. Смешайте все ингредиенты, тщательно натрите курицу и оставьте мариноваться на 1–2 часа. Лимонный сок придает мясу легкую свежесть, а ароматные травы особенно хорошо раскрываются при приготовлении на мангале.

Томатный маринад с паприкой

На 1 кг куриных ножек возьмите 3 ст. л. томатной пасты, 2 ст. л. растительного масла, 2 ч. л. сладкой паприки, 1 ч. л. сушеного чеснока, соль и черный перец по вкусу. Перемешайте ингредиенты до однородности, покройте маринадом курицу и оставьте минимум на 2 часа. Во время запекания томатная паста и паприка образуют насыщенную румяную корочку с приятным копченым ароматом.

Апельсиново-медовый маринад

На 1 кг куриных ножек возьмите сок и цедру 1 апельсина, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. зернистой горчицы и 1 веточку свежего тимьяна. Соедините все ингредиенты, хорошо перемешайте и оставьте курицу мариноваться на 1–2 часа. Апельсиновая цедра придает мясу яркий цитрусовый аромат, а мед помогает получить красивую золотистую корочку.

Личный опыт

Чаще всего готовлю именно томатный маринад — он нравится практически всем. Но если хочется удивить гостей, выбираю апельсиново-медовый: после запекания мясо получается особенно ароматным и красивым.