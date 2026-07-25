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25 июля 2026 в 14:39

Шуваев раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Белгород

Шуваев заявил о четырех пострадавших при ночной атаке ВСУ на Белгород и область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Четыре человека пострадали в ночной атаке на Белгород и прилегающий округ, включая сотрудника МЧС, тушившего пожар после удара дрона, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в МАКСе. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, остальных также госпитализировали и оказали помощь, уточнил он.

При ночной атаке на Белгород и округ пострадали четыре человека, среди них — сотрудник МЧС, который участвовал в ликвидации пожара в результате атаки БПЛА. Трое гражданских оперативно госпитализированы в медицинские учреждения, где их обследовали и оказали им всю необходимую помощь, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщил, что в результате ночного удара ВСУ по базам отдыха в Кирилловке Запорожской области погибли восемь человек, из которых двое — дети. Пострадали еще 14 граждан, в том числе трое несовершеннолетних. Атака, по словам главы региона, пришлась на объекты туристической инфраструктуры в Мелитопольском районе.

Кроме того, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в результате атаки беспилотника на Тюменский НПЗ произошло падение аппарата на территорию завода, что вызвало пожар. На месте инцидента были задействованы экстренные службы, глава региона взял контроль за ситуацией на себя.

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