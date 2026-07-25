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25 июля 2026 в 14:40

Стало известно количество пострадавших в ДТП с самокатами в России

«112»: более 1,2 тыс. человек пострадало из-за самокатов с начала года в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Более 1,2 тыс. человек пострадали с начала года в России в ДТП с самокатами, сообщает Telegram-канал «112». Жертвами стали 11 человек. По данным издания, ситуация ухудшается с каждым годом.

Как отмечает травматолог Сергей Павлинов, при ударе рулем в живот могут начаться внутренние кровотечения, включая разрыв почки и селезенки. Колеса самоката могут разорвать мягкие ткани, из-за чего могут повредиться мышцы и нервы. Также самокатчики не застрахованы от открытых переломов и ушибов головы.

Также отмечается, что для снижения количества аварий с детьми были введены ограничения 18+ и штраф в размере 100 тыс. рублей. Однако данные меры не остановили школьников. При этом у многих появились собственные электросамокаты, которые могут разгоняться до 50–70 км/ч.

Ранее в Петербурге школьник после падения с самоката два дня передвигался со сломанным позвоночником. Инцидент произошел 21 июля в Приморском районе. Незнакомый человек сбил подростка, который ехал на самокате. Мальчик сильно ударился поясницей о металлическую ограду. Он решил, что травма незначительна, и к врачу не обратился.

Общество
Россия
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