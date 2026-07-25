Подросток ходил два дня со сломанным позвоночником Подросток в Петербурге два дня ходил со сломанным позвоночником после падения с

В Петербурге школьник после падения с самоката два дня передвигался со сломанным позвоночником, сообщает 78.ru. Инцидент произошел 21 июля в Приморском районе.

Незнакомый человек сбил подростка, который ехал на самокате. Мальчик сильно ударился поясницей о металлическую ограду. Он решил, что травма незначительная, и к врачу не обратился.

Через два дня юноша пришел в больницу на плановую госпитализацию в кожное отделение из-за дерматита. Во время осмотра хирург обнаружил серьезные повреждения: компрессионный перелом тел позвонков в поясничном отделе и ушиб правой поясничной области. Пациента сразу перевели в профильное отделение.

Ранее мужчина на самокате врезался в бордюр, упал и погиб. Прибывшие на место ДТП медики не смогли его спасти. Как сообщается, за рулем электросамоката с сиденьем находился 55-летний мужчина. Уточняется, что водитель самоката двигался на красный сигнал светофора, по правилам он также должен был спешиться.