Самокатчик погиб при наезде на бордюр в Сыктывкаре

Самокатчик погиб при наезде на бордюр в Сыктывкаре

Мужчина на самокате врезался в бордюр, упал и погиб в Сыктывкаре, сообщили в Госавтоинспекции по Республике Коми в МАКСе. Прибывшие на место ДТП медики не смогли его спасти.

Как сообщается, за рулем электросамоката с сиденьем находился 55-летний мужчина. Уточняется, что водитель самоката двигался на красный сигнал светофора, по правилам он также должен был спешиться.

Ранее электросамокат внезапно загорелся и устроил опасное «огненное шоу» прямо во дворе жилого дома в поселке Плодородный Краснодарского края. Устройство вспыхнуло в тот момент, когда находилось в непосредственной близости от припаркованного автомобиля.

До этого в Новокузнецке под колеса машины попал 10-летний мальчик на электросамокате. Авария произошла в одном из дворов на улице Ермакова. На место ДТП быстро приехали полицейские и бригада скорой помощи. Медики доставили пострадавшего в травмпункт. Ребенок не получил серьезных травм.

Также в Москве 16-летний подросток на электромопеде на улице Правобережной сбил четырехлетнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали.