Кузбасский школьник на электросамокате попал под колеса машины

Кузбасский школьник на электросамокате попал под колеса машины

В Новокузнецке 10-летний мальчик на электросамокате попал под колеса машины, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на областной центр медицины катастроф. Авария произошла в одном из дворов на улице Ермакова.

[Мальчик был] в удовлетворительном состоянии. Его доставили в травмпункт, — отметили в медицинском учреждении.

Там уточнили, что на место ДТП оперативно прибыли полицейские и бригада скорой помощи. В результате наезда ребенок не получил тяжелых травм.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга водитель, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, врезался в ограду детской площадки и сбил ребенка. Пострадавший мальчик получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

До этого в Москве 16-летний подросток на электромопеде на улице Правобережной сбил четырехлетнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали.