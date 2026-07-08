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08 июля 2026 в 10:07

Кузбасский школьник на электросамокате попал под колеса машины

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Новокузнецке 10-летний мальчик на электросамокате попал под колеса машины, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на областной центр медицины катастроф. Авария произошла в одном из дворов на улице Ермакова.

[Мальчик был] в удовлетворительном состоянии. Его доставили в травмпункт, — отметили в медицинском учреждении.

Там уточнили, что на место ДТП оперативно прибыли полицейские и бригада скорой помощи. В результате наезда ребенок не получил тяжелых травм.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга водитель, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, врезался в ограду детской площадки и сбил ребенка. Пострадавший мальчик получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

До этого в Москве 16-летний подросток на электромопеде на улице Правобережной сбил четырехлетнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали.

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