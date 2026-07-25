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25 июля 2026 в 15:27

Депутат Европарламента оценил вклад России в мировую культуру

Депутат Картайзер: вклад России в мировую культуру — один из самых весомых

Фернан Картайзер Фернан Картайзер Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Российский вклад в мировую культуру является одним из наиболее весомых среди всех стран, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Политик уточнил, что из-за запрета ЕС всего русского блок доказывает свою неэффективность.

Вклад России в культуру во всех ее проявлениях относится к числу самых выдающихся проявлений творческого гения, которые когда-либо видел мир, — пояснил Картайзер.

Картайзер отмечает, что запреты на все русское начинают спадать. Спортивные организации начинают допускать российских спортсменов до международных соревнований, а также появляются новые площадки для общения с Россией.

Мы видим, как эта политика терпит крах: создаются неформальные контакты и площадки для взаимодействия с Россией, спортивные организации, включая МОК, снимают запреты на участие российских спортсменов, а Венецианская биеннале вновь открывает свои двери для российских художников, — сказал евродепутат.

Ранее Международная федерация гандбола (IHF) допустила российские и белорусские сборные к участию в международных соревнованиях. Таким образом, ограничения, действовавшие с 4 марта 2022 года, больше не применяются.

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