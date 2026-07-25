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25 июля 2026 в 15:04

Готовлю настоящие пожарские котлеты по старинному рецепту: сочные внутри, с хрустящей хлебной корочкой — вкус, проверенный временем

Фото: D-NEWS.ru
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Пожарские котлеты считаются одним из самых известных блюд русской кухни XIX века. Их подавали в трактире Пожарских в Торжке, где они прославились настолько, что о них писал даже Александр Пушкин. Главная особенность классического рецепта — куриное мясо со сливочным маслом и сливками, а также необычная панировка из мелких кубиков белого хлеба, которая после обжаривания превращается в золотистую хрустящую корочку.

Историки отмечают, что первоначальный рецепт неоднократно менялся, а точный авторский вариант не сохранился, однако именно эта технология считается классической.

Для приготовления понадобится: 700 г куриного филе (лучше использовать грудку и мясо бедра), 120 мл жирных сливок, 100 г охлажденного сливочного масла, 150 г белого хлеба без корок для фарша, 200 г белого батона для панировки, соль и свежемолотый черный перец по вкусу, топленое или сливочное масло для жарки.

Куриное мясо очень мелко порубите ножом или измельчите крупно, добавьте размоченный в сливках хлеб, соль, перец и небольшими порциями вмешайте холодное сливочное масло, нарезанное мелкими кубиками. Уберите фарш в холодильник на 30–40 минут, затем сформируйте овальные котлеты, обваляйте их в мелких кубиках подсушенного белого хлеба и обжарьте на смеси сливочного и топленого масла до золотистой корочки.

После этого доведите до готовности в духовке при 180 °C в течение 10–15 минут. Подавать пожарские котлеты лучше сразу после приготовления — именно тогда они остаются особенно сочными, а хлебная корочка приятно хрустит.

Проверено редакцией
Культура
Россия
Александр Пушкин
еда
рецепты
сливочное масло
панировка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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