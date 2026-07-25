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25 июля 2026 в 16:07

Путин объяснил, почему Омск для Токаева не просто город

Путин напомнил, что отец Токаева лечился в Омске в 1945 году

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru/Алексей Никольский, РИА «Новости»
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Отец казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева зимой 1945 года после тяжелого ранения восстанавливался в омском госпитале, сообщил российский лидер Владимир Путин своему коллеге на встрече, отметив, что Омск связан с семьей Токаевых особой историей. В ответ на это президент республики подчеркнул, что Казахстан всегда рассматривал Россию как великое государство, передает сайт Кремля.

Для Вас Омск — это тоже не рядовое место в России. Я еще скажу об этом, когда будем с коллегами общаться. Здесь после тяжелого ранения зимой 1945 года проходил излечение, был на излечении отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича, — сказал Путин, обращаясь к Токаеву.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на встрече президентов РФ и Казахстана, вероятно, будет затронута тема ударов ВСУ по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума. По словам Пескова, подобные атаки наносят урон не только России, но и Казахстану, а также Соединенным Штатам.

До этого в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили об атаке на морской терминал, в результате которой пришлось приостановить вывоз нефти. Также в компании уточнили, что в момент закачки топлива два судна с иностранными экипажами подверглись нападению дронов.

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Касым-Жомарт Токаев
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