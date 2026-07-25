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25 июля 2026 в 13:44

«Не будет терпеть»: эксперт раскрыл, кого выберет Китай между Россией и ЕС

Аналитик Чжоу: КНР не будет мириться с санкциями Евросоюза против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Китай не намерен бездействовать в ответ на санкции Евросоюза против России и будет последовательно отстаивать свои интересы, заявил ведущий специалист Китайской академии международного торгово-экономического сотрудничества Чжоу Ми. Как передает Global Times, по его словам, включение европейских компаний в список экспортного контроля КНР является стандартной мерой, принимаемой в полном соответствии с действующим национальным законодательством.

Европа постоянно проверяет на прочность позицию Китая по международным вопросам, но КНР не будет терпеть произвольного подавления или ограничения своей регулярной торгово-экономической деятельности, — заявил эксперт.

Чжоу Ми также отметил, что включение европейских компаний в список экспортного контроля полностью соответствует общепринятой международной практике. Введенные Китаем меры стали прямым ответом на односторонние действия ЕС, внесшего китайские предприятия в санкционный список в связи с российской тематикой, и наглядно демонстрируют решимость КНР защищать свои законные права и интересы.

Ранее страны Европейского союза планировали наделить себя правом изымать российскую нефть и распоряжаться ею без выплаты компенсации прежним владельцам, что предусматривалось новыми поправками в санкционный режим. Действовавшее эмбарго ограничивало закупку и транспортировку сырья, однако не включало механизм конфискации с последующей продажей без возврата средств собственникам.

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