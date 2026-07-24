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24 июля 2026 в 14:11

ЕС решил узаконить воровство российской нефти

ЕС может принять поправки к санкциям для изъятия российской нефти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Страны Европейского союза планируют наделить себя правом изымать российскую нефть и распоряжаться ею без выплаты компенсации прежним собственникам, об этом говорится в новых поправках в санкционный режим, опубликованных в журнале ЕС. Действовавшее прежде эмбарго запрещало закупку и транспортировку, но не предусматривало механизма конфискации грузов с продажей без возврата средств владельцам.

Обновленный 21-й пакет санкций впервые закрепляет процедуру, позволяющую странам сообщества реализовывать задержанные партии нефти третьим лицам, не перечисляя выручку российской стороне. Таким образом, средства от продажи конфискованных энергоносителей остаются в распоряжении европейцев.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках 21 санкционного пакета против России действие механизма корректировки ценового потолка на отечественную нефть приостанавливается на 12 месяцев. Нынешний лимит стоимости сырья зафиксирован на уровне $44 (3,4 тыс. рублей) за баррель.

При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил, что жителей европейских стран ожидает резкое подорожание углеводородов в условиях текущего энергетического кризиса. Причиной, по мнению специалиста, выступает курс Брюсселя, нацеленный на сокращение закупок из России, что бьет по интересам простых граждан.

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