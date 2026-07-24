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24 июля 2026 в 00:55

Европейцам предрекли страдания из-за недальновидных действий их властей

Дмитриев: европейцы при энергокризисе столкнутся с заоблачными ценами на нефть

Цистерны с нефтью Цистерны с нефтью Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жители Европы столкнутся с резким ростом цен на нефть и газ на фоне энергетического кризиса, заявил в своих социальных сетях спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, основной причиной станет политика ЕС, направленная на отказ от российских поставок в ущерб собственному населению.

Как я и предсказывал год назад, указывая на уязвимость ситуации в Ормузском проливе, я полагаю, что Евросоюз ждет тяжелый энергетический кризис: цены на нефть и газ взлетят до небес, а европейцы будут страдать из-за того, что их чиновники борются с российскими энергоносителями, — написал Дмитриев.

Он добавил, что антироссийские санкции и энергетическая политика ЕС ударят в первую очередь по европейским потребителям. Этот прогноз совпадает с предупреждениями других российских официальных лиц о том, что отказ от российских энергоносителей ведет к стагнации и социальным проблемам в Европе. В Москве неоднократно заявляли, что готовы к поставкам, но лишь при отказе Брюсселя от политического давления.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти в ближайшее время может превысить $150 (11,7 тыс. рублей) за баррель. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE впервые с 26 мая превысила $100 (7,9 тыс. рублей) за баррель. Позже котировки обновили максимум с 22 мая, поднявшись выше отметки в $101 (7,9 тыс. рублей) за баррель.

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