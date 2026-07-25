Орбан приехал в Румынию и заговорил на русском Орбан на русском процитировал название романа Чернышевского в румынском городе

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан в своей традиционной речи в румынском городе Бэиле-Тушнад процитировал на русском языке заглавие романа Николая Чернышевского «Что делать?». Политик вспомнил классику русской литературы, размышляя, как создать условия, чтобы венгры чувствовали себя в стране комфортно, передает РИА Новости.

Или: что делать? — сказал бывший премьер европейского государства.

Ранее источник заявил, что уход Орбана с поста премьера Венгрии не ускорил принятие 21-го пакета санкций против России, а, напротив, затормозил его. Один из европейских дипломатов отметил, что, хотя Орбан был сложным участником переговоров, он никогда не выступал против.

Кроме того, европейские аналитики предположили, что излишне жесткий курс премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра вызывает беспокойство у западных партнеров и может привести к возвращению к власти прежнего главы правительства. Причиной массовых акций в Будапеште в начале июня, отметили они, стали действия Мадьяра против президента Тамаша Шуйока и призывы к его смещению.