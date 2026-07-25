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25 июля 2026 в 14:23

В Сирии выросло число жертв аварии с двумя автобусами

Число погибших в ДТП с двумя автобусами в Сирии выросло до 35

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Число жертв столкновения двух пассажирских автобусов на трассе Дейр-эз-Зор — Дамаск в Сирии увеличилось до 35 человек, сообщил агентству SANA директор департамента оказания неотложной помощи Минздрава республики Наджиб ан-Наасан. По его словам, авария произошла в районе города Эс-Сухне на востоке страны.

Число погибших в результате столкновения двух пассажирских автобусов <…> достигло 35, еще 30 получили ранения, — отметил Наджиб ан-Наасан.

Также уточняется, что для эвакуации пострадавших Министерство обороны Сирии направило несколько вертолетов. На данный момент раненых доставляют в военный госпиталь в Хомсе.

Ранее стало известно, что восемь человек получили травмы после опрокидывания микроавтобуса на 15-м километре трассы «Вилюй» на Камчатке. По предварительным данным, водитель отвлекся на телефон и потерял управление. В момент ДТП в микроавтобусе находились сотрудники одного из местных предприятий. По факту происшествия проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

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