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25 июля 2026 в 13:21

Подогреваю кефир и соду не заменяю на разрыхлитель: пеку пышные оладьи — вкуснятина на завтрак и перекус

Фото: D-NEWS.ru
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Пышные домашние оладьи остаются одним из самых удачных вариантов быстрого завтрака. Они получаются мягкими, воздушными и долго не оседают после жарки, если соблюдать несколько простых правил. Главный секрет — слегка подогретый кефир и обычная пищевая сода.

Именно она, а не разрыхлитель помогает тесту хорошо подняться, а готовым оладьям — приобрести нежную, пористую структуру и аппетитную золотистую корочку.

Для приготовления понадобится: 500 мл кефира (лучше слегка кислого и жирностью 2,5–3,2%), 1 яйцо, 2–3 ст. ложки сахара, 12–13 ст. ложек муки с горкой, 1 ч. ложка соды без горки и щепотка соли.

Кефир слегка подогрейте, чтобы он стал теплым, но не горячим, затем смешайте с яйцом, сахаром и солью. Постепенно вмешайте муку — тесто должно получиться густым и медленно стекать с ложки широкой лентой. В самом конце добавьте соду, быстро перемешайте и оставьте тесто в покое на 10 минут, чтобы началась реакция и появились пузырьки.

После этого тесто больше не перемешивайте. Выкладывайте его ложкой на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и жарьте на среднем огне: сначала без крышки, затем переверните оладьи, накройте крышкой и доведите до готовности. Они получатся высокими, румяными и очень нежными внутри.

Личный опыт

Автор уже много раз готовила такие оладьи и убедилась, что сода здесь действительно работает лучше разрыхлителя. Иногда я добавляю в тесто немного ванильного сахара или щепотку корицы, а подаю готовые оладьи со сметаной, медом или домашним вареньем. Получается простой, но очень уютный завтрак, который нравится всей семье.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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