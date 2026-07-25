Траур в Кирове, зверский удар по турбазам: как ВСУ атакуют Россию 25 июля

Траур в Кирове, зверский удар по турбазам: как ВСУ атакуют Россию 25 июля

25 июля Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в общей сложности было уничтожено 328 украинских беспилотников. Атака ВСУ в Запорожье унесла жизни двух детей. В Кирове объявлен траур по погибшим из-за ударов украинских дронов по предприятию. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

328 украинских БПЛА сбили за ночь над регионами России

Силы противовоздушной обороны сбили 328 украинских беспилотников над территорией регионов России в ночь на 25 июля, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, противник запускал дроны самолетного типа.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 24 июля до 08:00 мск 25 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в МО РФ.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей, Московского региона и Краснодарского края. Также дроны уничтожили над Крымом, Чувашией, Республикой Марий Эл, Башкортостаном и Калмыкией.

ЗРК «Тор-М2» Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Двое детей погибли при ударе ВСУ по базам отдыха в Запорожье

Восемь человек, в том числе двое детей, погибли в результате ночного обстрела украинскими силами туристических объектов в Кирилловке Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, еще 14 человек, включая трех несовершеннолетних, получили травмы. Глава региона уточнил, что атака была направлена на базы отдыха в Мелитопольском округе.

«Прошедшей ночью в поселке городского типа Кирилловка Мелитопольского городского округа террористической атаке противника подверглись туристические базы. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей. Есть погибшие — восемь человек, из них двое детей», — заявил Балицкий.

Сальдо заявил о гибели мирного жители из-за атак ВСУ

Один мирный житель погиб и еще семь человек пострадали в Херсонской области в результате атак украинских беспилотников за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Повреждения жилых домов и другой инфраструктуры зафиксированы в 16 населенных пунктах.

Сальдо отметил, что мужчина погиб в Великих Копанях в результате удара беспилотника по легковому автомобилю. В этом же населенном пункте пострадали мужчина и женщина. В Лазурном дроны нанесли удар по жилым домам, из-за чего ранение получил один мирный житель. Кроме того, атака беспилотника привела к ранению мирного жителя в Алешках.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кировской области объявлен трехдневный траур после атаки ВСУ

В Кировской области 25, 26 и 27 июля объявлены днями траура по погибшим в результате атаки ВСУ на предприятие в Кирове, сообщил губернатор региона Александр Соколов. В память о жертвах трагедии в области будут приспущены флаги и отменены мероприятия.

«Вчера вечером подписал указ об объявлении трехдневного траура 25, 26 и 27 июля в память о погибших в результате террористической атаки киевского режима на предприятие Кирова. В эти дни будут приспущены флаг Кировской области и флаги муниципалитетов», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, телерадиокомпаниям рекомендовано отказаться от трансляции развлекательных программ. Кроме того, на время траура приостановят проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий, а также усилят меры безопасности в местах массового пребывания людей.

На территории Тюменского НПЗ начался пожар из-за падения беспилотника ВСУ

Украинский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ в результате атаки БПЛА и спровоцировал возгорание, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Сам глава региона держит ситуацию на личном контроле.

«В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию на личном контроле», — заявил губернатор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Белгорода попал в больницу с ранениями лица после атак ВСУ

Белгород и прилегающие территории вновь подверглись атакам украинских беспилотников. В результате ударов пострадал мирный житель, сообщили в оперативном штабе региона.

«В Белгороде БПЛА ударил по коммерческому объекту. Мужчину с осколочными ранениями лица и бедра бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу. В здании повреждены остекление и фасад», — уточняется в сообщении.

В поселке Дубовое Белгородского округа беспилотник ударил по многоквартирному дому. На балконе возник пожар, который уже потушен. Кроме того, в квартирах выбиты окна, повреждена газовая труба.

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