Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 15:00

Перестала покупать колбасу в магазине — солю сало в рассоле с копченой паприкой: нежнее и ароматнее, а стоит копейки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру сало, заливаю пряным рассолом с копченой паприкой и чесноком — и через пару дней вместо покупной колбасы на столе ароматная, нежная закуска, которая тает во рту. Сало становится мягким, маслянистым, с легким дымным ароматом и пикантной остринкой. По вкусу оно напоминает дорогие копчености, но стоит в разы дешевле, а готовится без всяких сложностей. Идеально на бутерброды, к картошке или просто с ржаным хлебом.

Для приготовления понадобится: 500 г свежего сала (с прослойкой или без), 1 л воды, 3 ст. ложки соли, 1 ст. ложка сахара, 2 зубчика чеснока, 1 ч. ложка копченой паприки, 1 ч. ложка молотого черного перца, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца. Вскипятите воду с солью, сахаром и специями, остудите до комнатной температуры. Сало нарежьте брусочками, чеснок нарежьте пластинками. В контейнер уложите сало, залейте рассолом, добавьте чеснок, закройте крышкой и уберите в холодильник на 2–3 дня. Готовое сало обсушите, храните в холодильнике до 2 недель. Подавайте тонкими ломтиками к столу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже засолила такое сало — домашние съели за ужином, даже не дождавшись остывания. Я добавила в рассол немного кориандра и зиры, а паприки положила с горкой — аромат стал насыщеннее. Кстати, можно использовать и свежую паприку, но копченая даёт дымный вкус. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Из кабачков и яиц делаю запеканку «Волнушка» — вкусный летний рецепт, и ничего лишнего
Общество
Из кабачков и яиц делаю запеканку «Волнушка» — вкусный летний рецепт, и ничего лишнего
Никакой больше шарлотки, пеку «Уютный» с яблоками, крошкой и абрикосовым джемом: вкуснота — не передать словами
Общество
Никакой больше шарлотки, пеку «Уютный» с яблоками, крошкой и абрикосовым джемом: вкуснота — не передать словами
«Да, я люблю»: Газманов раскрыл обязательные пункты своего райдера
Шоу-бизнес
«Да, я люблю»: Газманов раскрыл обязательные пункты своего райдера
Бутерброды с колбасой на завтрак — моветон. Кладу на хлеб ароматный домашний рулет с мясом и чесноком
Общество
Бутерброды с колбасой на завтрак — моветон. Кладу на хлеб ароматный домашний рулет с мясом и чесноком
Головка чеснока и зонтик укропа — домашние огурцы «Огонек»: зимой с картошкой улетают мгновенно
Общество
Головка чеснока и зонтик укропа — домашние огурцы «Огонек»: зимой с картошкой улетают мгновенно
рецепты
сало
кулинария
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На курортах России все чаще покупают самое компактное жилье
Путин сменил российского посла в одной стране
Пассажирам МЦД-3 начали раздавать питьевую воду на фоне жары
Насиловал племянницу? В деле маньяка Мехнина появились новые эпизоды
Представителям одной профессии могут дать надбавку к пенсии
Суд отправил пензенца в колонию за попытку перейти на сторону ВСУ
TikTok оштрафовали в России из-за несоблюдения предписания РКН
Зацепер-школьник попал под колеса автобуса в Петербурге
Экс-подполковник СБУ рассказал, как Зеленский запятнал репутацию Буданова
В российском регионе объявили о снятии ограничений на АЗС
Историк ответил, сможет ли Зеленский добиться поддержки Трампа
Четыре российских актера попали в базу скандального украинского сайта
Гинеколог напомнила об опасности отдыха в мокром купальнике
Подмосковье первым ощутило на себе надвигающийся циклон
НАТО бросилась наращивать производство взрывчатки после 40-летнего перерыва
Суд вынес приговор издевавшимся над пенсионеркой подросткам
Чемпиона России по марафону сбила машина
Юрист ответил, станет ли использование дипфейка отягчающим обстоятельством
Стало известно, что грозит избившим ученого РАН Зезина после его смерти
Турэксперт обозначил ключевой драйвер молодежного туризма в России
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.