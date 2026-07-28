Перестала покупать колбасу в магазине — солю сало в рассоле с копченой паприкой: нежнее и ароматнее, а стоит копейки

Беру сало, заливаю пряным рассолом с копченой паприкой и чесноком — и через пару дней вместо покупной колбасы на столе ароматная, нежная закуска, которая тает во рту. Сало становится мягким, маслянистым, с легким дымным ароматом и пикантной остринкой. По вкусу оно напоминает дорогие копчености, но стоит в разы дешевле, а готовится без всяких сложностей. Идеально на бутерброды, к картошке или просто с ржаным хлебом.

Для приготовления понадобится: 500 г свежего сала (с прослойкой или без), 1 л воды, 3 ст. ложки соли, 1 ст. ложка сахара, 2 зубчика чеснока, 1 ч. ложка копченой паприки, 1 ч. ложка молотого черного перца, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца. Вскипятите воду с солью, сахаром и специями, остудите до комнатной температуры. Сало нарежьте брусочками, чеснок нарежьте пластинками. В контейнер уложите сало, залейте рассолом, добавьте чеснок, закройте крышкой и уберите в холодильник на 2–3 дня. Готовое сало обсушите, храните в холодильнике до 2 недель. Подавайте тонкими ломтиками к столу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже засолила такое сало — домашние съели за ужином, даже не дождавшись остывания. Я добавила в рассол немного кориандра и зиры, а паприки положила с горкой — аромат стал насыщеннее. Кстати, можно использовать и свежую паприку, но копченая даёт дымный вкус. Находка, а не рецепт!