Бутерброды с колбасой на завтрак — моветон. Кладу на хлеб ароматный домашний рулет с мясом и чесноком

Бутерброды с колбасой на завтрак — моветон. Кладу на хлеб ароматный домашний рулет с мясом и чесноком

Никогда не думал, что из простого сала можно сделать такую вкуснятину. Минимум усилий, максимум вкуса — проверенный рецепт для бутербродов и застолий.

Ингредиенты

Сало тонкое (с прослойками мяса) — 500 г, чеснок — 4–5 зубчиков, паприка — 1 ст. л., перец черный — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., кориандр (по желанию) — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Сначала сало мою и тщательно обсушиваю бумажным полотенцем. Чеснок пропускаю через пресс и смешиваю с паприкой, перцем, солью и кориандром. Этой пряной смесью натираю сало с обеих сторон и оставляю пропитываться на полчаса.

Самое сложное — это плотно свернуть сало в тугой рулет и перевязать его ниткой, чтобы не развалился. Отправляю рулет в холодильник минимум на 12 часов, но лучше подержать сутки — так он станет ароматнее. Перед подачей нарезаю тонкими ломтиками и подаю с хлебом или горчицей. Получается сочная, пряная закуска, которая заменяет любую колбасу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Чеснок и паприка пропитали каждый сантиметр, а рулетная форма оказалась гениальной — нарезается тонкими кругляшами, как дорогая колбаса. Советую прижать рулет покрепче пищевой пленкой, чтобы он лучше склеился за сутки в холодильнике.