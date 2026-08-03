Беру дешевый фарш и леплю пузатых колобков в сметанной заливке — мягкие, пухлые, никакой гарнир не нужен

Когда хочется чего-то родного и обволакивающего, я достаю этот рецепт. Смешиваю простой фарш с полуготовым рисом и специями, обжариваю до золотистого румянца, а потом даю им поплавать в горячей сметанной бане. Получаются сочнейшие шары, которые буквально распадаются от прикосновения вилки, а соус становится густым и бархатистым.

Ингредиенты

Фарш мясной — 500 г, рис — 1,5–2 ст. л., вода или бульон для варки риса — по необходимости, сметана — 0,5 стакана, томат — по вкусу, соль — по вкусу, перец — по вкусу, лавровый лист — по желанию, растительное масло — для обжарки.

Как готовлю

Сначала отвариваю рис в подсоленной воде до состояния альденте, он должен остаться чуть твердым внутри, чтобы потом красиво топорщиться из фарша. Смешиваю остывший рис с фаршем, солю, перчу и мокрыми руками леплю круглые шарики размером с небольшой мандарин. Быстро обжариваю их со всех сторон на раскаленном масле до уверенной корочки, которая запечатает весь сок внутри.

Складываю румяные колобки в сотейник или глубокую сковороду, заливаю смесью из сметаны, томатной пасты и горячей воды, чтобы жидкость покрывала их почти полностью. Добавляю лавровый лист и тушу под крышкой на тихом огне около получаса, пока соус не станет густым, а мясные шарики не напитаются сливочным вкусом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Колобки не развалились при тушении. Аромат стоял на всю кухню сливочный, с легкой кислинкой от сметаны. Советую дать им постоять минут 10 под крышкой после готовки — так они впитают остатки соуса и станут еще сочнее.