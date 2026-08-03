Выпекаю творожный пирог с яблоками — без яиц, на сливках, получается сочнее шарлотки и нежнее бисквита

Это идеальный десерт для тех, кто не ест яйца или просто хочет легкую, воздушную выпечку. Творог придает нежность и влажность, сливки — сливочную мягкость, а яблоки — сочную кислинку. Тесто замешивается за 5 минут, пирог поднимается ровной золотистой шапкой, а аромат ванили и корицы заполняет весь дом. Внутри — нежный, пористый, тающий, с карамелизированными яблочными кусочками. Этот пирог не черствеет, идеален к чаю и всегда съедается первым.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога (жирного), 200 мл сливок (20%), 1 стакан муки, 0,5 стакана манки, 2 яблока, 0,5 стакана сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, корица по вкусу. Творог разомните вилкой, смешайте со сливками, сахаром и солью. Всыпьте муку, манку и разрыхлитель, замесите тесто. Яблоки очистите, нарежьте кубиками, добавьте в тесто вместе с корицей. Выложите в смазанную маслом форму, запекайте при 180 °C 35–40 минут до румяности.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог для своей семьи. Даже те, кто не любит творог, уплетали его с удовольствием. Кстати, вместо сливок можно взять сметану — вкус станет чуть кислее. Находка, а не рецепт!