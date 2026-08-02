Сырники надоели, готовлю финские лепешки: тот же творог, но с яблоком — подаю с медом или сметаной

Сырники надоели, готовлю финские лепешки: тот же творог, но с яблоком — подаю с медом или сметаной

Сырниками уже никого не удивишь. Беру творог, яблоки и готовлю финские лепешки — это новый фаворит на завтрак и перекус. Их можно сделать менее или более сладкими и подавать с медом или сметаной.

Ингредиенты: 250 г творога, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, 50 г твердого сыра (натертого), 1 яблоко (натертое), 1 ч. л. разрыхлителя, 150–200 г муки, соль по вкусу. Смешайте творог, яйца, сахар, сыр, яблоко, разрыхлитель и муку. Вымесите мягкое тесто, разделите на шесть частей, руками сформируйте толстые лепешки и обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела опробовать этот рецепт. Финские лепешки гораздо более ароматные и нежные по сравнению с классическими сырниками и разлетелись за одно чаепитие. Совет: используйте творог сухой, чтобы лепешки не расплывались.

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