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02 августа 2026 в 19:00

Сырники надоели, готовлю финские лепешки: тот же творог, но с яблоком — подаю с медом или сметаной

Фото: D-NEWS.ru
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Сырниками уже никого не удивишь. Беру творог, яблоки и готовлю финские лепешки — это новый фаворит на завтрак и перекус. Их можно сделать менее или более сладкими и подавать с медом или сметаной.

Ингредиенты: 250 г творога, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, 50 г твердого сыра (натертого), 1 яблоко (натертое), 1 ч. л. разрыхлителя, 150–200 г муки, соль по вкусу. Смешайте творог, яйца, сахар, сыр, яблоко, разрыхлитель и муку. Вымесите мягкое тесто, разделите на шесть частей, руками сформируйте толстые лепешки и обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела опробовать этот рецепт. Финские лепешки гораздо более ароматные и нежные по сравнению с классическими сырниками и разлетелись за одно чаепитие. Совет: используйте творог сухой, чтобы лепешки не расплывались.

Ранее стало известно, как приготовить сахарный пирог со смородиной.

Проверено редакцией
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рецепты
завтраки
творог
Сырники надоели, готовлю финские лепешки: тот же творог, но с яблоком — подаю с медом или сметаной Сырниками уже никого не удивишь. Беру творог, яблоки и готовлю финские лепешки — это новый фаворит на завтрак и перекус. Их можно сделать менее или более сладкими и подавать с медом или сметаной.
250 г творога
2 яйца
2 ст. л. сахара
50 г твердого сыра (натертого)
1 яблоко (натертое)
1 ч. л. разрыхлителя
150-200 г муки
соль по вкусу
>
Смешайте творог, яйца, сахар, сыр, яблоко, разрыхлитель и муку.
Вымесите мягкое тесто, разделите на 6 частей, руками сформируйте толстые лепешки и обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки.
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