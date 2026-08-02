Забыл про магазинные мюсли — мешаю овсянку с яйцом и творогом: сытный завтрак без муки и сахара

Забыл про магазинные мюсли — мешаю овсянку с яйцом и творогом: сытный завтрак без муки и сахара

Когда с утра каждая минута на счету, выручает простой овсяноблин, который не требует ни духовки, ни муки, ни сахара. Вкус получается нейтральным и мягким, поэтому начинку можно выбирать любую — от творожного сыра с зеленью до ягод или кусочков авокадо.

Ингредиенты

Яйцо — 2 шт., овсяные хлопья — 10 ст. л., творог — 3 ст. л., соль — по вкусу, свежая зелень — по вкусу.

Как готовлю

Сначала вбиваю в миску яйца, добавляю щепотку соли и немного взбиваю венчиком до легкой пены. Всыпаю овсяные хлопья, добавляю творог и рубленую зелень, тщательно перемешиваю — масса должна получиться достаточно густой, чтобы держать форму. Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла, выливаю тесто и разравниваю лопаткой по всей поверхности. Жарю на среднем огне пару минут с одной стороны до золотистой корочки, затем аккуратно переворачиваю и довожу до готовности еще минуту-две — блинчик получается румяным снаружи и нежным внутри.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Меня поразило, как творог меняет структуру — блинчик получается пышным и совсем не похожим на пресную овсяную лепешку. По вкусу напоминает сырник, только готовится в разы быстрее и без лишней возни. Лайфхак: дайте массе постоять пару минут перед жаркой, тогда овсянка разбухнет равномернее.