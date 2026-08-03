Тушеную картошку делаю с томатами и припеком — вкусное домашнее рагу со свиной шейкой

Главный секрет такого рагу — не закладывать все продукты сразу. Обжарка мяса, картофеля и лука отдельно создает тот самый вкус «с припеком», который невозможно получить при обычном тушении. А томаты добавляют легкую кислинку и делают соус более выразительным.

Сначала мясо и овощи получают аппетитную корочку, а потом все вместе медленно томится в густом соусе, где картофель становится мягким, а свинина — нежной и сочной.

Для приготовления понадобится: свиная шейка — 700 г, картофель — 1 кг, лук — 2 шт. (около 250 г), протертые томаты — 300 г, чеснок — 3 зубчика, растительное масло — 3 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — 1/2 ч. л., паприка — 1 ч. л., лавровый лист — 2 шт., вода или бульон — 150–200 мл, зелень для подачи.

Свиную шейку нарезаю крупными кусочками, обсушиваю и обжариваю на хорошо разогретой сковороде или в казане до румяной корочки. Затем перекладываю мясо на тарелку, чтобы оно сохранило соки. В ту же посуду отправляю крупно нарезанный картофель и обжариваю его до золотистого припека — именно этот этап дает блюду особенный вкус и аромат.

После картофеля обжариваю лук до мягкости и легкой карамельности. Возвращаю свинину, добавляю специи, измельченный чеснок, протертые томаты и вливаю немного воды или бульона. Перемешиваю, накрываю крышкой и тушу на небольшом огне около 40–50 минут, пока мясо не станет мягким, а соус — густым и насыщенным.

Личный опыт

Я люблю готовить такое рагу именно в казане или толстостенной кастрюле — там оно получается особенно насыщенным. Иногда в конце добавляю немного свежей зелени и даю блюду постоять 10 минут под крышкой. Н