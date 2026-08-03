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03 августа 2026 в 09:26

Магазинные снеки отдыхают: готовлю мясные чипсы из свинины с медом и соевым соусом — хрустящее лакомство без хлопот и химии

Фото: D-NEWS.ru
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Забудьте про пакетированные снеки с непонятным составом. Свиная вырезка, мед, соевый соус и паприка — вот и весь набор для домашних мясных чипсов, которые получаются натуральными, пряными и безумно вкусными. Мясо становится хрустящим, слегка сладковатым и очень ароматным.

Ингредиенты

Свиная вырезка — 500 г, мед — 2 ст. л., соевый соус — 3 ст. л., паприка копченая — 1 ст. л., чесночный порошок — 1 ч. л., черный перец — 0,5 ч. л., соль — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Сначала нарезаю свинину тонкими ломтиками поперек волокон — чем тоньше, тем более хрустящими получатся чипсы. Смешиваю мед, соевый соус, паприку, чесночный порошок, перец и соль — маринад получается густым и ароматным. Заливаю мясо маринадом, тщательно перемешиваю и оставляю на час пропитаться.

Тем временем разогреваю духовку до 80–90 градусов — нам нужно именно вяление, а не запекание. Раскладываю ломтики на решетке в один слой и отправляю в духовку на 1,5–2 часа с приоткрытой дверцей. Готовые чипсы становятся сухими, хрустящими и легко ломаются — даю им остыть и подаю с горчицей или соусом барбекю.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Первая партия у меня улетела еще до того, как духовка остыла — тонкие янтарные ломтики с легким хрустом и карамельным блеском. Удивило, насколько глубоко мед и соевый соус проникают в структуру мяса, оставляя после себя благородную сладко-соленую ноту. Совет: не кладите чипсы друг на друга при остывании, иначе они потеряют свою звонкую ломкость.

Проверено редакцией
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еда
мясо
свинина
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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