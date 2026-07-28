Головка чеснока и зонтик укропа — домашние огурцы «Огонек»: зимой с картошкой улетают мгновенно

Беру хрустящие огурцы, добавляю чеснок, острый перец и пряности — заливаю ядреным маринадом и закатываю на зиму банку, которая зимой становится настоящим праздником. Огурцы получаются хрустящими, с огненной искрой, которая согревает и бодрит. В меру соленые, с пикантной остринкой и ароматом чеснока и укропа, они идеально подходят к мясным блюдам, картошке или просто с черным хлебом. Рассол — пряный, с легкой кислинкой, его пьют до дна. Готовится закатка просто, без сложной стерилизации, а результат всегда радует.

Для приготовления понадобится: 2 кг свежих огурцов (небольших), 1 головка чеснока, 2 стручка острого перца (или по вкусу), пучок укропа (с зонтиками), 2 ст. ложки соли, 2 ст. ложки сахара, 100 мл 9%-ного уксуса, 1 л воды, лавровый лист, перец горошком. Огурцы вымойте, обрежьте кончики. Чеснок нарежьте пластинками, острый перец — колечками. В стерильные банки уложите огурцы, пересыпая чесноком, перцем и укропом. Вскипятите воду с солью, сахаром и специями, влейте уксус. Залейте огурцы горячим маринадом, стерилизуйте литровые банки 10–15 минут. Закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закатала такие огурцы — зимой банка улетает за ужином, все просят добавки. Я добавила в маринад зонтики укропа и немного гвоздики для аромата. Кстати, можно уменьшить количество перца для менее жгучего вкуса. Находка, а не рецепт!