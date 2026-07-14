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14 июля 2026 в 12:33

«Да, я люблю»: Газманов раскрыл обязательные пункты своего райдера

Газманов назвал сало одним из пунктов своего райдера

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российский певец Олег Газманов признался в ходе творческой встречи в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной его 75-летнему юбилею, что включает в свой райдер падел-теннис и сало с хлебом, передает корреспондент NEWS.ru. Артист отметил, что запросы у него весьма скромные.

Иногда заказываю сало. Да, я люблю покушать сало с хлебом, — сказал певец.

Газманов также обратил внимание на требования молодых отечественных артистов. По его словам, они составляют гораздо более мощные райдеры, нежели он.

Я думаю, что у наших молодых артистов более мощный значительно райдер, — отметил Газманов.

Ранее он на творческой встрече рассказал, как однажды упал со сцены во время концерта. По словам артиста, акробатические навыки помогли ему сгруппироваться при падении, поэтому он не пострадал.

Также певец сообщил, что свой 75-летний юбилей 22 июля отметит в узком семейном кругу, назвав этот формат наиболее комфортным для себя. Артист добавил, что в последнее время праздновал день рождения в Калининграде, где и родился.

Шоу-бизнес
Олег Газманов
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сало
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