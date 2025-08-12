Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Вопрос «куда девать кабачки?» остается актуальным. Поэтому мы подготовили для вас 12 проверенных и простых рецептов запеченных кабачков с сыром и помидорами. Готовьте духовку!

Кабачки, запеченные с помидорами под шубой из сыра и майонеза

Один из самых простых рецептов на каждый день. Для приготовления этого блюда потребуются молочные кабачки небольшой толщины. У кабачков необходимо срезать хвостик, нашинковать их кружками, толщиной не менее полусантиметра. Помидоры также нарезать кружочками. Противень смазать растительным маслом, выложить на него кабачки, немного посолить. На каждый ломтик кабачка положить кусочек помидора, посыпать тертым на крупной терке твердым сыром и сверху с помощью силиконовой кисточки смазать майонезом. Когда весь противень готов, посыпьте заготовки черным молотым перцем и запекайте в разогретой духовке около 30–40 минут. При подаче на стол украсьте зеленью.

Кабачки, запеченные с фаршем под шубой из овощей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печеные кабачки с томатами, сыром, чесноком и майонезом

Усложняем рецепт — для тех, кто любит чеснок. Делаем все то же самое, только тертый сыр необходимо смешать с пропущенным через пресс чесноком и майонезом. Также посыпать черным молотым перцем и выпекать в разогретой духовке до готовности.

Кабачки, печенные на гриле с помидорами, сыром и свежим базиликом

Это блюдо подойдет тем, кто следит за количеством калорий в рационе. Готовить его лучше в электрогриле. Молочные кабачки нарезать кружочками толщиной около 5 мм, замариновать на 15 минут в смеси соли, уксуса и масла и запечь в электрогриле до готовности. Отдельно приготовить на гриле нарезанные кружками помидоры. На блюдо выложить печеные кабачки, накрыть их ломтиками горячих помидоров, сразу же посыпать сыром, тертым на мелкой терке и украсить каждую порцию листочками свежего базилика.

Кабачки, печеные на гриле с помидорами, сыром и свежим базиликом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки с помидорами, запеченные по рецепту для детей

Если в вашей семье есть маленькие дети, то такой рецепт кабачков, запеченных с сыром и помидорами, вам понравится больше. Кружки кабачков выкладываем на смазанный маслом противень, немного подсаливаем и смазываем сметаной. Сверху кладем слайсы помидоров, немного солим и еще раз смазываем сметаной. Запекаем в духовке 30 минут, затем вытаскиваем и посыпаем тертым на мелкой терке сыром, после чего ставим в духовку на максимальный огонь еще на пять минут.

Пикантные кабачки с помидорами, сыром и зеленью, запеченные в духовке

Блюдо по этому рецепту готовится так же, как самый первый вариант, с одним отличием — майонез смешивается с мелко нарубленным свежим укропом или петрушкой. Впрочем, можно добавить любую другую зелень — кинзу, сельдерей, базилик или розмарин.

Пикантные кабачки с помидорами, сыром и зеленью, запеченные в духовке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки, запеченные с томатами, сыром и сладким перцем

Такой рецепт больше напоминает томленое овощное рагу. В глубокий противень, смазанный небольшим количеством растительного масла, укладывают слоями произвольно нарезанные кабачки, помидоры, болгарский перец, солят, добавляют немного майонеза и укрывают шубой из тертого сыра. Запекают в разогретой духовке около 30 минут.

Кабачки, запеченные под шубой из помидоров, моркови и сыра

Молодые кабачки, нарезанные кружками, выкладываем на смазанный противень, добавляем на каждую заготовку немного майонеза, солим, выкладываем нарезанные кружками помидоры, сверху — тертую морковь, смешанную с майонезом. Засыпаем каждую заготовку шапочкой из тертого сыра и запекаем в разогретой духовке.

Кабачки, запеченные с помидорами, морковью, чесноком и сыром

Рецепт, аналогичный предыдущему, только в этом варианте майонез смешивается с пропущенным через пресс свежим чесноком.

Кабачки, запеченные под шубой из помидоров, моркови и сыра Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печеные кабачки с помидорами, грибами и сыром

Для данного блюда подойдут более крупные кабачки, которые также необходимо нарезать кружками, при необходимости очистить от кожуры, и удалить сердцевину. Выкладываем заготовки на смазанный противень, внутрь каждой добавляем мелко нарезанные шампиньоны, смешанные с сыром и майонезом, солим, накрываем кружками помидоров и запекаем в духовке. За пять минут до готовности вытащить противень и посыпать каждую порцию тертым на мелкой терке сыром.

Печеные кабачки с помидором, картофелем и сыром

Такой вариант блюда получается более сытным, благодаря картофелю. Для его приготовления в глубокий противень выкладываем нарезанные кружками молочные кабачки, перемежая их с нашинкованными лепестками картофелем. Солим, сверху промазываем слой небольшим количеством майонеза, выкладываем помидоры и посыпаем их сыром. Накрываем плотной фольгой и запекаем до готовности.

Печеные кабачки с помидором, картофелем и сыром Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки, запеченные с помидорами и сыром на подушке из риса

В глубокий противень выкладываем отваренный в подсоленной воде рис, сверху нарезанные кружками молочные кабачки, затем слой помидор, солим, смазываем все майонезом и засыпаем сыром. Запекаем до готовности в духовке.

Кабачки, запеченные с фаршем под шубой из овощей

Крупные кабачки очищаем от кожуры, нарезаем толстыми кружками, удаляем сердцевину. Сырой фарш смешиваем с мелко нарезанным луком, солим и начиняем каждую заготовку кабачка. Выкладываем на смазанный противень, добавляем немного майонеза, кружок помидора, солим, закрываем шубой из тертой моркови с майонезом и запекаем до готовности. За пять минут до выключения духовки посыпать блюдо тертым сыром.

