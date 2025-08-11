Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 14:16

Рядом с этими овощами чеснок гниет за неделю! Ошибка 90% дачников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рядом с этими овощами чеснок сгниет за неделю после выкопки! Рассказываем, как правильно хранить чеснок, и от какого соседства его нужно уберечь.

Чеснок после выкопки нельзя хранить рядом с влаголюбивыми овощами, такими как картофель, капуста, огурцы, кабачки и свекла, так как они выделяют избыточную влагу, провоцируя гниение и плесневение головок. Особенно опасен картофель — при совместном хранении оба овоща ускоряют порчу друг друга из-за выделяемых веществ.

Также не стоит держать чеснок рядом с луком — это ошибка 90% дачников. Чеснок может впитывать резкий запах лука, а повышенная влажность от луковичных культур способствует прорастанию и развитию грибка. Оптимально хранить чеснок отдельно в сухих, проветриваемых условиях — в сетчатых мешках, бумажных пакетах или плетеных корзинах, избегая пластиковых контейнеров и холодильника (кроме озимых сортов).

Ранее стало известно, как увеличить урожай кабачков простыми действиями.

чеснок
овощи
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
