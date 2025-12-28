Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 17:02

Раскрыта огневая обстановка у Запорожской АЭС на фоне ремонта

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о временном прекращении огня у Запорожской АЭС

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Victor/XinHua/Global Look Press
В районе Запорожской АЭС началось временное прекращение огня, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, которые приводит пресс-служба агентства в соцсети Х, это позволило приступить к ремонту линий электропередачи между станцией и Запорожской ТЭС.

Важные работы по ремонту линий электропередачи у ЗАЭС начались после очередного локального прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ, — отметил Гросси.

Глава МАГАТЭ поблагодарил стороны за согласие на новый «период молчания», который позволит восстановить подачу энергии между ЗАЭС и Запорожской ТЭС. Он подчеркнул, что такие условия напрямую способствуют повышению ядерной безопасности.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев отметил, что первый блок Запорожской АЭС полностью готов к введению в эксплуатацию. Он добавил, что в будущем также может возобновиться выработка электроэнергии.

Депутат Госдумы Алексей Чепа между тем заявил, что ЗАЭС должна находиться под совместным управлением России и МАГАТЭ. По словам парламентария, это позволит избежать возможных провокаций.

ЗАЭС
Запорожская АЭС
обстрелы
МАГАТЭ
Рафаэль Гросси
