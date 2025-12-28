Раскрыта огневая обстановка у Запорожской АЭС на фоне ремонта Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о временном прекращении огня у Запорожской АЭС

В районе Запорожской АЭС началось временное прекращение огня, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, которые приводит пресс-служба агентства в соцсети Х, это позволило приступить к ремонту линий электропередачи между станцией и Запорожской ТЭС.

Важные работы по ремонту линий электропередачи у ЗАЭС начались после очередного локального прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ, — отметил Гросси.

Глава МАГАТЭ поблагодарил стороны за согласие на новый «период молчания», который позволит восстановить подачу энергии между ЗАЭС и Запорожской ТЭС. Он подчеркнул, что такие условия напрямую способствуют повышению ядерной безопасности.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев отметил, что первый блок Запорожской АЭС полностью готов к введению в эксплуатацию. Он добавил, что в будущем также может возобновиться выработка электроэнергии.

Депутат Госдумы Алексей Чепа между тем заявил, что ЗАЭС должна находиться под совместным управлением России и МАГАТЭ. По словам парламентария, это позволит избежать возможных провокаций.